В ніч на 17 листопада РФ запустила по Північному та Південному мостах Києва сім балістичних ракет, тому є обмеження в русі транспорту й жителі столиці стоять в довгих корках. У час пік ці корки тягнуться на кілометри.

Близько 17 год 17 листопада жителі Києва стояли у заторах, повідомили у Telegram-каналі агентства "Укрінформ". У дописі розмістили 40-секундне відео, зняте з вагона метро. У кадр потрапив вигин київського мосту, заповненого сотнями машин. Орієнтовно можна оцінити, що смуга машин тягнеться на понад кілометр.

"Вечір. Година пік. Столиця знову у заторах", — ідеться у повідомленні.

Деякі деталі про ситуацію з заторами у Києві можна дізнатись на порталі проєкту "Офіс трансформації", який за спеціальною методикою оцінює рівень корків у столиці. На дашборді проєкту станом на 18 год вказано затори на рівні 7 балів за 10-бальною шкалою. Вказано, що час пік, коли затримка в дорозі найдовша через корки на дорогах, — це час з 17:00 до 18:30. У цей період середня швидкість руху автомобілів у Києві складає 25 км/год. Крім того, авто спиняються на 14 хвилин кожні 10 км шляху.

Видео дня

Удари по мостах в Києві — ситуація з заторами увечері 17 листопада Фото: Офіс трансформації

Удари по мостах в Києві — що сталось 17 листопада

Фокус писав про удар по мостах Києва, який РФ завдала в ніч на 17 листопада. Близько опівночі у столиці пролунав сигнал повітряної тривоги, а Повітряні сили попередили про загрозу балістики. Після цього жителі Києва почули серію вибухів, а у мережі опублікували відео влучання по одному з мостів. Зранку президент України Володимир Зеленський підтвердив атаку балістичних ракет РФ по транспортній інфраструктурі Києва. Зі слів Зеленського, росіяни запустили три "Іскандера" по Північному мосту та чотири — по Південному мосту.

Міський голова Києва Віталій Кличко та міська адміністрація показала стан мостів, пошкоджених внаслідок атаки балістики РФ. Також уточнили, що є перебої з водою та теплом у деяких районах лівобережжя. Опівдні мер уточнив, що відновили рух громадського транспорту. Близько 16 год 17 листопада Кличко повідомив, що після огляду стану конструкцій прийняли рішення частково відкрити рух по Південному мосту. Фахівці ДП "Національний інститут розвитку інфраструктури" встановили, що можна рухатись з лівого берега на правий. При цьому слід дотримуватись певних правил безпеки: обмеження для легковиків вагою до 10 тонн та громадський транспорт до 18 тонн.

"Рух же з правого на лівий берег залишається закритим через пошкодження тієї частини [Південного] мосту", — уточнили фахівці.

Крім того, о 19 год з'явилась інформація про відновлення руху по Північному мосту.

"Наразі рух громадського та спеціального транспорту організовано крайньою правою смугою на обох проїздах мосту в обох напрямках", — написав Кличко.

Зазначимо, після попередніх ударів по мостах у Києві також утворились корки, які заважали громадському транспорту переїжджати з лівого берега на правий. У мережі повідомили, що деякі водії показували "корочки", щоб проїхати попри заборону поліції.

Нагадуємо, в ніч на 17 листопада стався ще один удар по мосту: ЗСУ влучили по Кримському мосту в ТОТ Криму.