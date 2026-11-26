Прокуратура просит вернуть генерала СБУ Сергея Дуку в СИЗО или увеличить залог до 100 миллионов гривен. Жалобу на меру пресечения рассматривает Апелляционная палата ВАКС, а сам фигурант дела "Карфаген" перед заседанием поинтересовался, почему никто не принес попкорн.

Заседание Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда по делу генерала СБУ Сергея Дуки началось 26 ноября. Суд рассматривает его жалобу на избранную меру пресечения. Об этом сообщает ТСН.

Генерал находится на свободе с 13 ноября, когда за него был внесен залог в размере 65 миллионов гривен. Теперь прокуратура настаивает на более жестком варианте и просит либо о содержании под стражей, либо о залоге в размере 100 миллионов.

Дука не скрывал своего настроения перед заседанием. Он назвал это дело "цирком" и спросил: "Почему никто не принес попкорн?". Следствие подозревает генерала в "крышевании" преступной группировки.

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Дело генерала СБУ Дуки: что известно

Участие в преступной организации с использованием служебного положения вменяется Дуце со стороны НАБУ; речь идет о части 3 статьи 255 Уголовного кодекса. До задержания он занимал должность первого заместителя начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ.

По версии следствия, генерал, фигурирующий в записях НАБУ под прозвищем "Аким", использовал связи в спецслужбе, в Офисе генерального прокурора и Нацполиции для прикрытия международного наркокартеля "Химпром" и сети мошеннических колл-центров. В рамках этого же дела расследуются изготовление контрафактных сигарет и подделка валюты.

В ходе обысков, как утверждают в НАБУ, охрана генерала угрожала детективам оружием, а сам Дука разбил телефоны, чтобы уничтожить улики.

6 ноября ВАКС поместил Дуку под стражу с возможностью освобождения под залог в размере 65 миллионов гривен. Через неделю сумма была внесена в полном объеме, и генерал вышел на свободу, поблагодарив коллег. Прокурор САП подтвердил, что средства собирали среди сотрудников СБУ.

Дука отрицает свою вину и называет это дело местью со стороны руководства антикоррупционного бюро. 18 ноября он изложил свою версию событий на открытом заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады, после чего НАБУ опубликовало видеодоказательства, полученные в ходе обысков, и опровергло его заявления.

Ранее сообщалось, что Дука заявил о возможном давлении на одного из заявителей, задержанных ГБР по делу о предполагаемом взяточничестве с участием супруги руководителя САП Александра Клименко и её подруги. По словам генерала, 24 ноября ГБР задержало двух заявителей, которые сообщили об этом эпизоде. Об этом Дука написал в Facebook, сообщает "Цензор.НЕТ". Официального подтверждения этой версии нет.

Кроме того, Дука называет уголовное дело НАБУ против него сфальсифицированным и заявляет о готовности пройти проверку на полиграфе. Такую же проверку он предложил директору НАБУ Семену Кривоносу и руководителю САП Александру Клименко, написав об этом в своем Telegram-канале.