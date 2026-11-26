Повернути генерала СБУ Сергія Дуку до СІЗО або підняти заставу до 100 мільйонів гривень просить прокуратура. Скаргу на запобіжний захід розглядає Апеляційна палата ВАКС, а сам фігурант справи "Карфаген" перед засіданням поцікавився, чому ніхто не приніс попкорн.

Засідання Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду у справі генерала СБУ Сергія Дуки розпочалося 26 листопада. Суд розглядає його скаргу на обраний запобіжний захід. Про це повідомляє ТСН.

На волі генерал перебуває з 13 листопада, коли за нього внесли заставу у 65 мільйонів гривень. Тепер прокуратура наполягає на жорсткішому варіанті й просить або тримання під вартою, або заставу в 100 мільйонів.

Настрій перед засіданням Дука не приховував. Справу він назвав "цирком" і запитав, "чому ніхто не приніс попкорн". Слідство підозрює генерала у "кришуванні" злочинного угруповання.

Справа генерала СБУ Дуки: що відомо

Участь у злочинній організації з використанням службового становища інкримінує Дуці НАБУ, ідеться про частину 3 статті 255 Кримінального кодексу. До затримання він був першим заступником начальника Департаменту захисту національної державності СБУ.

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За версією слідства, генерал, який у прослуховуваннях НАБУ фігурує під прізвиськом "Акім", використовував зв'язки у спецслужбі, Офісі генпрокурора та Нацполіції для прикриття міжнародного наркокартеля "Хімпром" і мережі шахрайських кол-центрів. У цьому ж провадженні розслідують виготовлення контрафактних сигарет і підробку валюти.

Під час обшуків, як стверджують у НАБУ, охорона генерала погрожувала детективам зброєю, а сам Дука розтрощив телефони, щоб знищити докази.

Під варту з альтернативою застави у 65 мільйонів гривень ВАКС відправив Дуку 6 листопада. Через тиждень суму внесли повністю, і генерал вийшов на волю, подякувавши колегам. Прокурор САП підтвердив, що кошти збирали серед співробітників СБУ.

Провину Дука заперечує й називає справу помстою керівництва антикорупційного бюро. 18 листопада свою версію подій він виклав на відкритому засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, після чого НАБУ опублікувало відеодокази з обшуків і спростувало його заяви.

Раніше повідомлялося, що Дука заявив про можливий тиск на одного із заявників, затриманих ДБР у справі щодо ймовірного хабарництва за участю дружини керівника САП Олександра Клименка та її подруги. За словами генерала, 24 листопада ДБР затримало двох заявників, які повідомили про цей епізод. Написав про це Дука у Facebook, інформує "Цензор.НЕТ". Офіційного підтвердження цієї версії немає.

Також Дука називає кримінальну справу НАБУ проти себе сфальсифікованою та заявляє про готовність пройти поліграф. Таку саму перевірку він запропонував директору НАБУ Семену Кривоносу й керівнику САП Олександру Клименку, написавши про це у своєму Telegram-каналі.