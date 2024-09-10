Продюсер Клавдии Петровны заявила о хакерской атаке на социальные сети певицы

Кавдия Петровна за которой в сети Инстаграм подписано более 150 тысяч поклонников сообщила о взломе своей страницы.

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На социальные сети украинской артистки Клавдии Петровны, которая до недавнего времени была самой таинственной певицей украинского шоубизнеса, совершили хакерскую атаку. Об этом в комментарии изданию Фокус сообщила продюсер певицы Екатерина Шевченко.

В частности, еще вчера, с официальной страницы артистки в социальной сети Инстаграм исчезло ее фото, а сама страница изменила свое название. Тогда сразу же у себя в телеграм-канале артистка сообщила о вероятном взломе страницы.

Уже сегодня продюсер артистки подтвердила, что страницу Клавдии Петровны таки взломали и сейчас ее команда работает над ее восстановлением. Однако, кому именно это было нужно пока не известно.

Страницу Клавдии Петровны взломали

Заметим, что недавно певица также сообщала, что в последнее время начали появляться фейковые страницы от ее имени на которых объявляют сборы средств. Тогда Клавдия Петровна призвала не доверять никаким страницам с ее фото, ведь кроме ее официального аккаунта больше никаких не существует. Сейчас на артистку в сети Инстаграм подписано более 150 тысяч поклонников.

Отметим, что в конце августа Клавдия Петровна впервые провела свой сольный концерт. Произошло это во Дворце спорта. Артистка решила сразу собрать своих поклонников в течение двух дней подряд. Именно тогда артистка также впервые полностью показать свое лицо и наконец развеяла таинственность, кто же скрывался под маской. Ею оказалась 19-летняя певица родом из Львовской области, которая закончила Дрогобычский музыкальный профессиональный колледж имени В. Барвинского. Уже впоследствии директор колледжа, где училась Соломия Опрышко, рассказал всю правду о певице.

Напомним, ранее мы писали, в колледже, где училась Соломия Опрышко, рассказали о звездной болезни девушки.

Кроме этого, Фокус писал, что продюсер Клавдии Петровны назвала сумму, которую артистка собрала с двух концертов в Киеве.