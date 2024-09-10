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Продюсер Клавдии Петровны заявила о хакерской атаке на социальные сети певицы

Клавдия Петровна
Фото: коллаж Фокус | Клавдия Петровна

Кавдия Петровна за которой в сети Инстаграм подписано более 150 тысяч поклонников сообщила о взломе своей страницы.

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На социальные сети украинской артистки Клавдии Петровны, которая до недавнего времени была самой таинственной певицей украинского шоубизнеса, совершили хакерскую атаку. Об этом в комментарии изданию Фокус сообщила продюсер певицы Екатерина Шевченко.

В частности, еще вчера, с официальной страницы артистки в социальной сети Инстаграм исчезло ее фото, а сама страница изменила свое название. Тогда сразу же у себя в телеграм-канале артистка сообщила о вероятном взломе страницы.

Уже сегодня продюсер артистки подтвердила, что страницу Клавдии Петровны таки взломали и сейчас ее команда работает над ее восстановлением. Однако, кому именно это было нужно пока не известно.

Страницу Клавдии Петровны взломали Fullscreen
Страницу Клавдии Петровны взломали

Заметим, что недавно певица также сообщала, что в последнее время начали появляться фейковые страницы от ее имени на которых объявляют сборы средств. Тогда Клавдия Петровна призвала не доверять никаким страницам с ее фото, ведь кроме ее официального аккаунта больше никаких не существует. Сейчас на артистку в сети Инстаграм подписано более 150 тысяч поклонников.

Отметим, что в конце августа Клавдия Петровна впервые провела свой сольный концерт. Произошло это во Дворце спорта. Артистка решила сразу собрать своих поклонников в течение двух дней подряд. Именно тогда артистка также впервые полностью показать свое лицо и наконец развеяла таинственность, кто же скрывался под маской. Ею оказалась 19-летняя певица родом из Львовской области, которая закончила Дрогобычский музыкальный профессиональный колледж имени В. Барвинского. Уже впоследствии директор колледжа, где училась Соломия Опрышко, рассказал всю правду о певице.

Напомним, ранее мы писали, в колледже, где училась Соломия Опрышко, рассказали о звездной болезни девушки.

Кроме этого, Фокус писал, что продюсер Клавдии Петровны назвала сумму, которую артистка собрала с двух концертов в Киеве.