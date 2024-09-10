Продюсерка Клавдії Петрівни заявила про хакерську атаку на соціальні мережі співачки

Клавдія Петрівна, за якою в мережі Інстаграм стежать понад 150 тисяч шанувальників, повідомила про злам своєї сторінки.

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На соціальні мережі української артистки Клавдії Петрівни, яка донедавна була найбільш таємничою співачкою українського шоубізнесу, здійснили хакерську атаку. Про це у коментарі виданню Фокус повідомила продюсерка співачки Катерина Шевченко.

Зокрема, ще вчора з офіційної сторінки артистки в соціальній мережі Інстаграм зникло її фото, а сама сторінка змінила свою назву. Тоді одразу ж у себе в телеграм-каналі артистка повідомила про ймовірний злам сторінки.

Вже сьогодні продюсерка артистки підтвердила, що сторінку Клавдії Петрівни таки зламали і наразі її команда працює над відновленням. Однак, кому саме це було потрібно, поки не відомо.

Сторінку Клавдії Петрівни взламали

Зауважимо, що нещодавно співачка також повідомляла, що останнім часом почали з'являтися фейкові сторінки від її імені на яких оголошують збори коштів. Тоді Клавдія Петрівна закликала не довіряти жодним сторінкам з її фото, адже окрім її офіційного акаунту більше ніяких немає. Нині на артистку в мережі Інстаграм підписані понад 150 тисяч шанувальників.

Зазначимо, що наприкінці серпня Клавдія Петрівна вперше провела свій сольний концерт. Відбулося це в Палаці спорту. Артистка вирішила одразу зібрати своїх шанувальників протягом двох днів поспіль. Саме тоді артистка також вперше повністю показала своє обличчя і нарешті розвіяла таємничість, хто ж ховався під маскою. Виявилося, що це 19-річна співачка родом із Львівської області, яка закінчила Дрогобицький музичний фаховий коледж імені В. Барвінського. Вже згодом директор коледжу, де навчалася Соломія Опришко, розповів всю правду про співачку.

Нагадаємо, раніше ми писали, у коледжі, де навчалася Соломія Опришко, розповіли про зіркову хворобу дівчини.

Крім цього, Фокус писав, що продюсерка Клавдії Петрівни назвала суму, яку артистка зібрала з двох концертів у Києві.