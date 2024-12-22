"Неожиданный поворот": солистка Go_A поцеловала девушку во время концерта (видео)

Екатерина Павленко со сцены поцеловала загадочную поклонницу из зала. Она не рассекретила, была ли знакома с девушкой до романтического жеста.

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Солистка украинской группы Go_A Екатерина Павленко неожиданно поцеловала девушку во время концерта. Кадрами поделилась в соцсетях волонтер Олеся Корженевская.

Певица выступила на концерте группы "Qarpa" (до 2007 года — "Фактично Самі"), лидером которой является писательница Ирэна Карпа. Выступление Павленко отличилось неожиданным поцелуем.

На видео видно, что на плечах у парня сидела девушка и слушала концерт. Артистка во время выступления подошла к краю сцены, потянулась к ней и поцеловала, после чего вернулась к другим артисткам.

"Неожиданный поворот на концерте старичуль "Фактично Самі", — подчеркнула Корженевская.

Павленко не прокомментировала поцелуй и не рассказала, была ли знакома с девушкой, которую поцеловала. Однако она сделала репост видео в Instagram-рассказах.

"Я и баталии с голосованием в Дії", — подписала кадры солистка.

Репост Екатерины Павленко Фото: Скриншот

Речь идет о голосовании за состав жюри Нацотбора на Евровидение 2025 года. Павленко есть среди кандидатов, а голоса украинцев собирают через приложение "Дія".

Поклонники Go_A поддержали звезду.

"Поцелуй девушек, это как-то так нежно, красиво, эстетично", — говорится в одном из комментариев.

Некоторые фанаты даже позавидовали девушке, которую поцеловала со сцены артистка. Большинство комментариев — положительные или удивленные, однако нашлись и те, кто осудил поступок.

"Это шо камингаут?", — отметил один из комментаторов.

"Я знала", — подчеркнула другая пользовательница.

Напомним, в 2021 году певец Melovin совершил официальный каминг-аут на сцене музыкального фестиваля Atlas Weekend. Он поцеловал девушку и парня, после чего поднял радужный флаг ЛГБТ-сообщества. Так артист признался фанатам, что является бисексуалом.

Фокус опубликовал подборку новых украинских песен с рождественско-новогодними мотивами. В список вошли композиции таких исполнителей, как загадочная Klavdia Petrivna, звезда нынешнего "Евровидения" Jerry Heil и колоритный KOZAK SIROMAHA.