"Неочікуваний поворот": солістка Go_A поцілувала дівчину під час концерту (відео)

Катерина Павленко зі сцени поцілувала загадкову шанувальницю з залу. Вона не розсекретила, чи була знайома з дівчиною до романтичного жесту.

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Солістка українського гурту Go_A Катерина Павленко неочікувано поцілувала дівчину під час концерту. Кадрами поділилась у соцмережах волонтерка Олеся Корженевська.

Співачка виступила на концерті гурту "Qarpa" (до 2007 року — "Фактично Самі"), лідеркою якого є письменниця Ірена Карпа. Виступ Павленко вирізнився несподіваним поцілунком.

На відео видно, що на плечах у хлопця сиділа дівчина й слухала концерт. Артистка під час виступу підійшла до краю сцени, потягнулась до неї та поцілувала, після чого повернулась до інших артисток.

"Неочікуваний поворот на концерту старічуль "Фактично самі", — підкреслила Корженевська.

Павленко не прокоментувала поцілунок та не розповіла, чи була знайома з дівчиною, яку поцілувала. Однак вона зробила репост відео в Instagram-розповідях.

"Я і баталії з голосуванням в Дії", — підписала кадри солістка.

Репост Катерини Павленко Фото: Скриншот

Йдеться про голосування за склад журі Нацвідбору на Євробачення 2025 року. Павленко є серед кандидатів, а голоси українців збирають через застосунок "Дія".

Прихильники Go_A підтримали зірку.

"Поцілунок дівчат, це якось так ніжно, гарно, естетично", — йдеться в одному з коментарів.

Деякі фанати навіть позаздрили дівчині, яку поцілувала зі сцени артистка. Більшість коментарів — позитивні або здивовані, однак знайшлися й ті, хто засудив вчинок.

"Це шо камінгаут?", — зазначив один з коментаторів.

"Я знала", — підкреслила інша користувачка.

Нагадаємо, у 2021 році співак Melovin здійснив офіційний камінг-аут на сцені музичного фестивалю Atlas Weekend. Він поцілував дівчину й хлопця, після чого здійняв веселковий прапор ЛГБТ-спільноти. Так артист зізнався фанатам, що є бісексуалом.

Фокус опублікував добірку нових українських пісень з різдвяно-новорічними мотивами. До списку увійшли композиції таких виконавців, як загадкова Klavdia Petrivna, зірка цьогорічного "Євробачення" Jerry Heil та колоритний KOZAK SIROMAHA.