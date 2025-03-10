"Важные дела" несмотря на хейт: украинский актер и ведущий размышляет над службой в ТЦК

Геннадий Попенко пережил оккупацию и присоединился к Силам обороны, но службу прекратила полученная травма. Он признался, что с одной стороны стремится вернуться в армию, а с другой — совсем этого не желает.

Related video

Актер, телеведущий и шоумен Геннадий Попенко рассматривает службу в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки. Об этом он рассказал 9 марта в интервью "Коротко про".

После начала полномасштабной войны и пережитой оккупации в Киевской области Попенко присоединился к ВСУ. Летом он получил травму колена на Запорожском направлении. Военнослужащий перенес операцию, но из-за повторной травмы нужна еще одна. Сейчас, по его словам, важно сосредоточиться на восстановлении полноценного функционирования конечности, и "эта история не быстрая".

"Трудно каждый раз объяснять младшей дочери, почему я не могу с ней бегать, как раньше. Пока удается только хромать за ней кривенькой уткой. А тут как раз наступил период снимать страховочные колеса в велосипеде и учиться ездить только на двух. Поэтому разрабатываю ногу как можно упорнее", — поделился актер.

Он пояснил, что сейчас "по бумагам" до сих пор находится на службе в армии. Однако украинец проходит медкомиссию для определения его пригодности по состоянию здоровья и может быть списан, если так решат врачи. Ему одновременно хочется вернуться в армию и нет.

"С одной стороны, когда тебя обнимают все твои девушки, жена и две дочери, то из таких объятий вырваться трудно. Морально. С другой стороны, есть хорошие предложения в армии, где тебя ждут и где, даже с такой ногой, ты был бы очень полезным. А во время военного положения не быть в армии трудно. Морально, опять же", — уточнил Попенко.

Он рассказал, что одно из предложений — служба в ТЦК. Военнослужащие, которые имеют физические ограничения, могут продолжать службу там.

"И, честно говоря, я задумываюсь над таким вариантом", — признался телеведущий.

Он отметил, что "общественное негативное мнение" распространяется на только на военкоматы. По словам Попенко, часто "перепадает" также полиции и государственным учреждениям.

"Но какие действия должны следовать за такими отзывами? Закрытие упомянутых органов? Или все же переформатирование и работа над ошибками? А для этого нужны новые кадры. Это я к тому, что хейт или не хейт, а делать важные дела нужно", — добавил он.

Напомним, медики диагностировали у актера Геннадия Попенко разрыв передней крестообразной связки. Сам военный делился, что получил травму во время тренировок из-за "неудобного падения".

Украинский ведущий Дмитрий Комаров рассказал, как снимал новый сезон программы "Мир наизнанку" на фронте. Он признался, из-за чего почувствовал особую опасность.