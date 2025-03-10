"Важливі справи" попри хейт: український актор і ведучий роздумує над службою у ТЦК

Геннадій Попенко пережив окупацію і долучився до Сил оборони, але службу припинила отримана травма. Він зізнався, що з одного боку прагне повернутись у військо, а з іншого — зовсім цього не бажає.

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Актор, телеведучий і шоумен Геннадій Попенко розглядає службу у Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Про це він розповів 9 березня в інтерв’ю "Коротко про".

Після початку повномасштабної війни та пережитої окупації на Київщині Попенко долучився до ЗСУ. Влітку він отримав травму коліна на Запорізькому напрямку. Військовослужбовець переніс операцію, але через повторну травму потрібна ще одна. Нині, з його слів, важливо зосередитись на відновленні повноцінного функціонування кінцівки, і "ця історія не швидка".

"Важко щоразу пояснювати меншій доні, чому я не можу з нею бігати, як раніше. Поки вдається лише кульгати за нею кривенькою качкою. А тут якраз настав період знімати страхувальні колеса у велосипеді й вчитися їздити лише на двох. Тому розробляю ногу якомога наполегливіше", — поділився актор.

Він пояснив, що наразі "за паперами" досі перебуває на службі в армії. Однак українець проходить медкомісію для визначення його придатності за станом здоров’я і може бути списаним, якщо так вирішать лікарі. Йому одночасно хочеться повернутись у військо і ні.

"З одного боку, коли тебе обіймають всі твої дівчата, дружина і дві донечки, то з таких обіймів вирватися важко. Морально. З іншого боку, є хороші пропозиції в армії, де на тебе чекають і де, навіть із такою ногою, ти був би дуже помічним. А під час воєнного стану не бути в армії важко. Морально, знову ж таки", — уточнив Попенко.

Він розповів, що одна з пропозицій — служба у ТЦК. Військовослужбовці, які мають фізичні обмеження, можуть продовжувати службу там.

"І, чесно кажучи, я замислююсь над таким варіантом", — зізнався телеведучий.

Він зауважив, що "громадська негативна думка" поширюється на лише на військкомати. Зі слів Попенка, часто "перепадає" також поліції й державним установам.

"Але які дії мають слідувати за такими відгуками? Закриття згаданих органів? Чи все ж переформатування та робота над помилками? А для цього потрібні нові кадри. Це я до того, що хейт чи не хейт, а робити важливі справи потрібно", — додав він.

Нагадаємо, медики діагностували в актора Геннадія Попенка розрив передньої хрестоподібної зв'язки. Сам військовий ділився, що отримав травму під час тренувань через "незручне падіння".

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