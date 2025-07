Cкончался создатель The Elder Scrolls Юлиан ЛеФэй: индустрия скорбит по легенде RPG

Джулиан ЛеФэй, легендарный создатель The Elder Scrolls и один из первых визионеров Bethesda, скончался в возрасте 59 лет после борьбы с раком. Уважаемый как фанатами, так и разработчиками, ЛеФэй был не просто ведущим дизайнером, а человеком, определившим целый жанр.

Смерть ЛеФэя подтвердила студия OnceLost Games, соучредителем которой он был, назвав эту утрату "неизмеримой" как для игровой индустрии, так и для сообщества, которое он помог сформировать, сообщает GamesRadar+.

Влияние ЛеФэя буквально запечатлено в самом Тамриэле, месте действия игр The Elder Scrolls. Божество Юлианос носит его имя — это тихая дань уважения от команды Bethesda, которая когда-то вращалась вокруг его идей. После ухода из студии он воссоединился с другими ветеранами, Тедом Петерсоном и Виджаем Лакшманом, чтобы создать OnceLost Games. Вместе они приступили к созданию The Wayward Realms, обширной RPG, цель которой — вернуть глубокую симуляцию и фэнтезийные корни, которые определяли его ранние работы, в частности The Elder Scrolls: Daggerfall.

Несмотря на скромный, по современным меркам, размер команды, разработчикам удалось создать гигантские миры Фото: Bethesda Softworks

Хотя он отошел от активной разработки за несколько дней до своей смерти, ЛеФэй оставался руководящей силой. Даже во время болезни он наставлял команду, формировал дизайн и оставил частичку себя в построении мира игры. "Он позаботился о том, чтобы каждый аспект игры отражал его стремление создать что-то действительно необыкновенное", — сказал Петерсон в искреннем заявлении.

ЛеФэю даже удалось побывать в роли короля Камарона в промо-ролике к игре The Elder Scrolls II: Daggerfall, выпущенном на выставке Winter CES 1995 Фото: Bethesda Softworks

Работа над The Wayward Realms будет продолжена в его честь. Команда удвоила усилия, чтобы воплотить его видение в жизнь — последний эпический проект человека, который изменил ролевые игры навсегда. Его наследие живет не только в коде и квестах, но и в воображении миллионов людей, которых он вдохновил и которые выросли на мирах, созданных с его участием.

Как ЛеФэй задал вектор всем будущим ролевым играм

В Bethesda Джулиан ЛеФэй был техническим директором и одним из главных архитекторов игр The Elder Scrolls: Arena и Daggerfall, где он сформировал основные системы, определившие серию — огромные открытые миры, нелинейные квесты и глубокую настройку персонажей. Он курировал разработку движка, игровую механику и философию дизайна, выжимая все из возможностей оборудования того времени, чтобы обеспечить беспрецедентный для видеоигр масштаб. ЛеФэй, которого часто называют "отцом The Elder Scrolls", заложил основу для характерного для франшизы сочетания свободы, сложности и погружения в мир, которое и сегодня продолжает влиять на ролевые игры даже вне серии TES.

