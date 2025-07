Помер творець The Elder Scrolls Юліан ЛеФей: індустрія сумує за легендою RPG

Джуліан ЛеФей, легендарний творець The Elder Scrolls і один із перших візіонерів Bethesda, помер у віці 59 років після боротьби з раком. Шанований як фанатами, так і розробниками, ЛеФей був не просто провідним дизайнером, а людиною, яка визначила цілий жанр.

Смерть ЛеФея підтвердила студія OnceLost Games, співзасновником якої він був, назвавши цю втрату "незмірною" як для ігрової індустрії, так і для спільноти, яку він допоміг сформувати, повідомляє GamesRadar+.

Вплив ЛеФея буквально закарбований у самому Тамріелі, місці дії ігор The Elder Scrolls. Божество Юліанос носить його ім'я — це тиха данина поваги від команди Bethesda, яка колись крутилася навколо його ідей. Після відходу зі студії він возз'єднався з іншими ветеранами, Тедом Петерсоном і Віджаєм Лакшманом, щоб створити OnceLost Games. Разом вони приступили до створення The Wayward Realms, великої RPG, мета якої — повернути глибоку симуляцію і фентезійне коріння, які визначали його ранні роботи, зокрема The Elder Scrolls: Daggerfall.

Незважаючи на скромний, за сучасними мірками, розмір команди, розробникам вдалося створити гігантські світи Фото: Bethesda Softworks

Хоча він відійшов від активної розробки за кілька днів до своєї смерті, ЛеФей залишався керівною силою. Навіть під час хвороби він наставляв команду, формував дизайн і залишив частинку себе в побудові світу гри. "Він подбав про те, щоб кожен аспект гри відображав його прагнення створити щось справді незвичайне", — сказав Петерсон у щирій заяві.

ЛеФею навіть вдалося побувати в ролі короля Камарона в промо-ролику до гри The Elder Scrolls II: Daggerfall, випущеному на виставці Winter CES 1995. Фото: Bethesda Softworks

Робота над The Wayward Realms буде продовжена на його честь. Команда подвоїла зусилля, щоб втілити його бачення в життя — останній епічний проєкт людини, яка змінила рольові ігри назавжди. Його спадщина живе не тільки в коді та квестах, а й в уяві мільйонів людей, яких він надихнув і які виросли на світах, створених за його участі.

Як ЛеФей задав вектор усім майбутнім рольовим іграм

У Bethesda Джуліан ЛеФей був технічним директором і одним із головних архітекторів ігор The Elder Scrolls: Arena і Daggerfall, де він сформував основні системи, що визначили серію, — величезні відкриті світи, нелінійні квести і глибоке налаштування персонажів. Він курирував розробку рушія, ігрову механіку і філософію дизайну, вичавлюючи все з можливостей обладнання того часу, щоб забезпечити безпрецедентний для відеоігор масштаб. ЛеФей, якого часто називають "батьком The Elder Scrolls", заклав основу для характерного для франшизи поєднання свободи, складності та занурення у світ, яке і сьогодні продовжує впливати на рольові ігри навіть поза серією TES.

