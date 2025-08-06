Сюрприз от Bethesda: Starfield может получить самую желанную фанатами механику

Датамайнеры обнаружили в последнем обновлении Starfield нечто необычное: новый код, который намекает на давно ожидаемую возможность летать между планетами в пределах одной звездной системы. Похоже игра готовится добавить самую запрашиваемую механику среди фанатов.

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Пользователь Reddit под ником Zealousideal-Buyer-7 обнаружил упоминания об этой межпланетной функции, что позволяет предположить, что игроки скоро получат больше контроля над своими кораблями в космосе — по крайней мере, в пределах локальных систем. Ранее космический геймплей ограничивался полетами вокруг планеты, боями с другими кораблями и их абордажем.

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Starfield — это ролевая игра на космическую тематику, разработанная Bethesda Game Studios, действие которой разворачивается в огромной галактике, где игроки берут на себя роль собственно созданного исследователя, путешествующего по миру, наполненному политическим фракциям, инопланетным существами и таинственным реликвиями. Геймплей сочетает в себе исследование открытого мира, космические сражения, строительство баз и традиционные для Bethesda квесты на сотнях планет.

Но не стоит пока ожидать полной свободы перемещения межу системами. Согласно обнаруженным данным, для межзвездных путешествий по-прежнему будет использоваться знакомая система прыжков с помощью меню, а посадка на планеты также не будет осуществляться вручную — она по-прежнему будет сопровождаться кинематографическими роликами. Так что, хотя это может показаться шагом вперед в плане погружения в игру, это еще не совсем No Man’s Sky.

Конечно, наличие кода в обновлении еще ничего не подтверждает. Во время разработки функции постоянно тестируются, удаляются или откладываются. Bethesda официально не подтвердила эту систему межпланетных путешествий, и студия может полностью отказаться от нее, если технические препятствия окажутся слишком серьезными.

Однако, если эта функция все же будет реализована, все признаки указывают на то, что она появится во втором, еще не анонсированном дополнении Starfield. Слухи о новом дополнении ходят с начала этого года, и некоторые инсайдеры утверждают, что оно будет анонсировано в конце 2025 года. Также, считается, что дополнение может совпасть с долгожданным выпуском игры на PS5.

По словам инсайдеров, версия для Playstation 5 планируется к выпуску весной 2026 года вместе с новым контентом. Сообщается, что Microsoft планирует представить и то, и другое во время Gamescom в конце этого месяца. Между тем Bethesda уже намекала на «захватывающие новости» для Starfield в 2025 году, но детали по-прежнему держатся в секрете. На данный момент базовая игра и ее первое дополнение Shattered Space остаются эксклюзивными для PC и Xbox Series X/S.

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