Сюрприз від Bethesda: Starfield може отримати найбажанішу фанатами механіку

Датамайнери виявили в останньому оновленні Starfield щось незвичайне: новий код, який натякає на давно очікувану можливість літати між планетами в межах однієї зоряної системи. Схоже гра готується додати найбільш запитувану механіку серед фанатів.

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Користувач Reddit під ніком Zealousideal-Buyer-7 виявив згадки про цю міжпланетну функцію, що дає змогу припустити, що гравці скоро отримають більше контролю над своїми кораблями в космосі — принаймні, в межах локальних систем. Раніше космічний геймплей обмежувався польотами навколо планети, боями з іншими кораблями та їхнім абордажем.

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Starfield — це рольова гра на космічну тематику, розроблена Bethesda Game Studios, дія якої розгортається у величезній галактиці, де гравці беруть на себе роль власне створеного дослідника, що мандрує світом, сповненим політичними фракціями, інопланетними істотами та таємничими реліквіями. Геймплей поєднує в собі дослідження відкритого світу, космічні битви, будівництво баз і традиційні для Bethesda квести на сотнях планет.

Але не варто поки очікувати повної свободи переміщення між системами. Згідно з виявленими даними, для міжзоряних подорожей, як і раніше, буде використовуватися знайома система стрибків за допомогою меню, а посадка на планети також не буде здійснюватися вручну — вона, як і раніше, буде супроводжуватися кінематографічними роликами. Тож, хоча це може здатися кроком вперед у плані занурення в гру, це ще не зовсім No Man's Sky.

Звісно, наявність коду в оновленні ще нічого не підтверджує. Під час розробки функції постійно тестуються, видаляються або відкладаються. Bethesda офіційно не підтвердила цю систему міжпланетних подорожей, і студія може повністю відмовитися від неї, якщо технічні перешкоди виявляться занадто серйозними.

Однак, якщо ця функція все ж таки буде реалізована, всі ознаки вказують на те, що вона з'явиться в другому, ще не анонсованому доповненні Starfield. Чутки про нове доповнення ходять з початку цього року, і деякі інсайдери стверджують, що воно буде анонсовано наприкінці 2025 року. Також, вважається, що доповнення може збігтися з довгоочікуваним випуском гри на PS5.

За словами інсайдерів, версія для Playstation 5 планується до випуску навесні 2026 року разом із новим контентом. Повідомляється, що Microsoft планує представити і те, і інше під час Gamescom наприкінці цього місяця. Тим часом Bethesda вже натякала на "захопливі новини" для Starfield у 2025 році, але деталі, як і раніше, тримають у секреті. Наразі базова гра та її перше доповнення Shattered Space залишаються ексклюзивними для PC і Xbox Series X/S.

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