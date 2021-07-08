"У нас хорошие отношения": делегация запрещенного в РФ Талибан приехала "на поклон" в Москву

Террористическое движение Талибан не планирует нападать на границу между Таджикистаном и Афганистаном, а с Россией у них "очень хорошие отношения".

Представители террористического движения Талибан с официальным визитом прибыли в Россию для обсуждения ситуации в Афганистане, передает ТАСС.

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Делегация талибов в Москве заверила, что никому не позволит использовать территорию Афганистана для нападения на Россию, а с Москвой у движения "Талибан" — "очень хорошие отношения".

Официальный представитель политофиса движения Мохаммад Сохаил Шахин заявил, что делегация "Талибан" прибыла в Москву обсудить ситуацию в Афганистане, где за последние дни террористическое движение взяло под контроль несколько районов.

"Главная цель нашей встречи — обсудить недавние события, произошедшие в Афганистане, в частности на севере страны. Многие районы в недавнем времени отошли под наш контроль", — заявил Шахин на встрече.

Официальный представитель заявил, что "Талибан" не готовит атаки на дипломатические представительства других стран в Афганистане и подтверждает безопасность сотрудников генконсульства РФ в Мазари-Шарифе.

"У нас очень хорошие отношения с ними, с Россией. Мы не собираемся их атаковать. Зачем нам это делать, если у нас хорошие отношения? Мы публично заявили, что не считаем своей целью посольства и консульства на территории Афганистана, в частности российские или каких-либо других стран", — подытожил Мохаммад Шахин на официальной встрече в Москве.

Стоит отметить, что движение Талибан считается запрещенным на территории Российской Федерации.

Ранее Фокус сообщал, что в Афганистане выросло напряжение после того, как США объявили о выводе своих войск из страны. Талибан утверждает, что же контролирует 80% территории Афганистана. По данным террористической группировки, под контролем Талибана сейчас находятся 163 района Афганистана.

Также Фокус рассказывал, как войска Афганистана выбили талибов из города Калайи-Нау. 7 июля Талибан захватил провинцию, но в ходе боев с применением спецназа и авиации, правительству удалось освободить столицу провинции. Россия заявила, что введет свои войска на территорию Афганистана, если ситуация на границе Таджикистана ухудшится, и бывшая республика СССР будет атакована.