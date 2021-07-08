"У нас хороші відносини": делегація забороненого в РФ Талібану приїхала "на уклін" до Москви

Терористичний рух "Талібан" не планує нападати на кордон між Таджикистаном і Афганістаном, а з Росією в них "дуже хороші відносини".

Представники терористичного руху "Талібан" з офіційним візитом прибули в Росію для обговорення ситуації в Афганістані, передає ТАСС.

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Делегація талібів у Москві запевнила, що нікому не дозволить використовувати територію Афганістану для нападу на Росію, а з Москвою в руху "Талібан" — "дуже хороші відносини".

Офіційний представник політофісу руху Мохаммад Сохаїл Шахін заявив, що делегація "Талібан" прибула до Москви обговорити ситуацію в Афганістані, де за останні дні терористичний рух взяв під контроль кілька районів.

"Головна мета нашої зустрічі — обговорити недавні події, що відбулися в Афганістані, зокрема на півночі країни. Багато районів у недавньому часі відійшли під наш контроль", — заявив Шахін на зустрічі.

Офіційний представник заявив, що "Талібан" не готує атаки на дипломатичні представництва інших країн в Афганістані і підтверджує безпеку співробітників генконсульства РФ у Мазарі-Шарифі.

"У нас дуже хороші відносини з ними, з Росією. Ми не збираємося їх атакувати. Навіщо нам це робити, якщо в нас хороші відносини? Ми публічно заявили, що не вважаємо своєю метою посольства і консульства на території Афганістану, зокрема російські або будь-яких інших країн", — підсумував Мохаммад Шахін на офіційній зустрічі в Москві.

Варто зазначити, що рух "Талібан" вважається забороненим на території Російської Федерації.

Раніше Фокус повідомляв, що в Афганістані зросла напруга після того, як США оголосили про виведення своїх військ з країни. "Талібан" стверджує, що ж контролює 80% території Афганістану. За даними терористичного угрупування, під контролем Талібану наразі 163 райони Афганістану.

Також Фокус розповідав, як війська Афганістану вибили талібів з міста Калаї-Нау. 7 липня Талібан захопив провінцію, але в ході боїв із застосуванням спецпризначенців та авіації, уряду вдалося звільнити столицю провінції. Росія заявила, що введе свої війська на територію Афганістану, якщо ситуація на кордоні Таджикистану погіршиться і колишня республіка СРСР буде атакована.