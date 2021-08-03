На борту сингапурского танкера в Оманском заливе взорвалась мина, - СМИ

СМИ пишут разную информацию о том, что произошло с кораблем, на сервисе отслеживания передвижения суден в мире, установлен статут "не в состоянии управляться".

У берегов Объединенных Арабских Эмиратов произошел инцидент с кораблем Golden Brilliant. Об этом сообщает издание Navy Lookout.

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Сингапурский танкер имеет статус "not under command", что означает, что он не в состоянии управляться. Для изучения подробностей случившего Королевские ВВС Омана подняли в небо патрульный самолет С-295. Об этом сообщается на сервисе Flight Radar24.

[ + – ] Маршрут патрульного самолета Фото: Скриншот

В Twitter историк и военный аналитик Бабак Тагхвае пишет, что вероятно, на корабле взорвалась мина, однако каким образом она попала на борт танкера остается неизвестным. Также сообщается, что другой корабль Asphalt Princess также был поврежден взрывом мин.

Напомним, британский спецназ прибыл на Средний Восток, где будет проведена операция против боевиков, атаковавших танкер Израиля.

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Морские "котики", мины и удары с воздуха: необъявленная война между Ираном и Израилем

Ранее в северной части Индийского океана была совершена атака на торговое судно Израиля CSAV TYNDALL. Израильские СМИ, ссылаясь на свои источники, предположили, что за атакой могут стоять военные Иранской Республики.

Позднее США и Британия обвинили Иран в атаке на танкер дронами-камикадзе.