На борту сінгапурського танкера в Оманській затоці вибухнула міна, — ЗМІ

ЗМІ пишуть різну інформацію про те, що сталося з кораблем, на сервісі відстеження пересування суден у світі, встановлено статут "не в змозі впоратися".

Біля берегів Об'єднаних Арабських Еміратів стався інцидент з кораблем Golden Brilliant. Про це повідомляє видання Navy Lookout.

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Сінгапурський танкер має статус "not under command", що означає, що він не в змозі впоратися. Для вивчення подробиць того, що сталося, Королівські ВПС Омана підняли в небо патрульний літак С-295. Про це повідомляється на сервісі Flight Radar24.

[ + – ] Маршрут патрульного літака Фото: Скриншот

У Twitter історик і військовий аналітик Бабак Тагвей пише, що ймовірно, на кораблі вибухнула міна, однак, яким чином вона потрапила на борт танкера, залишається невідомим. Також повідомляється, що інший корабель Asphalt Princess також був пошкоджений вибухом мін.

Нагадаємо, британський спецназ прибув на Середній Схід, де буде проведена операція проти бойовиків, які атакували танкер Ізраїлю.

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Раніше в північній частині Індійського океану була здійснена атака на торгове судно Ізраїлю CSAV TYNDALL. Ізраїльські ЗМІ, посилаючись на свої джерела, припустили, що за атакою можуть стояти військові Іранської Республіки.

Пізніше США і Британія звинуватили Іран в атаці на танкер дронами-камікадзе.