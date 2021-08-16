Китай готов строить "дружеские отношения" с "Талибаном", – СМИ

Пекин уже предложил исламистам экономическую поддержку и инвестиции для восстановления Афганистана.

Китайская народная республика (КНР) выразила готовность к углублению "дружественных и корпоративных" отношений с Афганистаном. Как в понедельник, 16 августа, сообщает AFP, об этом заявила пресс-секретарь министерства иностранных дел КНР Хуа Чунин.

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В материале говорится, что Пекин стремился поддерживать неофициальные связи с талибами на протяжении всего периода выхода сил США из Афганистана. Это обусловлено, в частности, тем, что КНР имеет границу с Афганистаном протяженностью 76 километров.

В то же время Пекин давно опасался, что Афганистан станет плацдармом для уйгуров из Синьцзяна.

Во время встречи делегации талибов с главой Министерства иностранных дел (МИД) Китай Ван И в Тяньцзине, которая состоялась в июле, "Талибан" пообещал, что Афганистан не будет использоваться как база для боевиков.

В свою очередь, Пекин предложил исламистам экономическую поддержку и инвестиции для восстановления Афганистана.

"Талибан" неоднократно выражал надежду на развитие хороших отношений с Китаем и надеется на участие Китая в восстановлении и развитии Афганистана", — заявила Хуа Чунин.

При этом она призвала "Талибан" обеспечить "плавную передачу власти", безопасность афганцев и иностранцев.

Хуа отметила, что посольство КНР в Кабуле будет и дальше работать, хотя Пекин и начал активно эвакуировать граждан из страны.

Как сообщалось ранее, радикальная организация "Талибан" объявила, что война в Афганистане окончена после того, как боевики взяли под контроль президентский дворец в Кабуле. Руководство приказало исламистам не совершать ничего, что могло бы напугать гражданских.

При этом диппредставительство США в Кабуле, которое эвакуировалось в аэропорт, заявило о том, что он подвергается обстрелам.

В то же время несколько человек были убиты, когда военнослужащие США открыли предупредительный огонь в сторону афганцев в кабульском аэропорту — на фоне паники и стремления многих жителей покинуть страну.