Китай готовий будувати "дружні відносини" з "Талібаном", — ЗМІ

Пекін вже запропонував ісламістам економічну підтримку й інвестиції для відновлення Афганістану.

Китайська народна республіка (КНР) висловила готовність до поглиблення "дружніх і корпоративних" відносин з Афганістаном. Як у понеділок, 16 серпня, повідомляє AFP, про це заявила прессекретарка міністерства закордонних справ КНР Хуа Чунін.

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У матеріалі йдеться, що Пекін прагнув підтримувати неофіційні зв'язки з талібами протягом усього періоду виходу сил США з Афганістану. Це обумовлено, зокрема, тим, що КНР має кордон із Афганістаном протяжністю 76 кілометрів.

У той же час Пекін давно побоювався, що Афганістан стане плацдармом для уйгурів із Синьцзяна.

Під час зустрічі делегації талібів із главою Міністерства закордонних справ (МЗС) Китай Ван І в Тяньцзіні, яка відбулася в липні, "Талібан" пообіцяв, що Афганістан не використовуватиметься як база для бойовиків.

У свою чергу, Пекін запропонував ісламістам економічну підтримку й інвестиції для відновлення Афганістану.

"Талібан" неодноразово висловлював надію на розвиток добрих відносин з Китаєм і сподівається на участь Китаю у відновленні та розвитку Афганістану", — заявила Хуа Чунін.

При цьому вона закликала "Талібан" забезпечити "плавну передачу влади", безпеку афганців і іноземців.

Хуа зазначила, що посольство КНР в Кабулі буде й далі працювати, хоча Пекін і почав активно евакуювати громадян із країни.

Як повідомлялося раніше, радикальна організація "Талібан" оголосила, що війна в Афганістані закінчена, після того, як бойовики взяли під контроль президентський палац у Кабулі. Керівництво наказало ісламістам не робити нічого, що могло б налякати цивільних.

При цьому диппредставництво США в Кабулі, яке евакуювалося в аеропорт, заявило про те, що він піддається обстрілу.

У той же час кілька людей були вбиті, коли військовослужбовці США відкрили попереджувальний вогонь у бік афганців в кабульському аеропорту — на тлі паніки та прагнення багатьох жителів покинути країну.