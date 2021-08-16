Такие корабли получит Украина: Турция спустила на воду корвет Ada для Пакистана (фото)

Первое судно войдет в состав пакистанских ВМС к 2023 году, всего предусмотрено строительство 4 корветов.

Турция спустила на воду первый из четырех корветов класса Ada для Военно-морских сил Пакистана. Об этом сообщает Naval News.

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На церемонии передачи корабля присутствовал президент Турции Реджеп Эрдоган и президент Пакистана Ариф Алви. Пакистан получит оставшиеся три корабля до 2025 года. Первый же корабль войдет в строй пакистанского флота в 2023 году.

Фото: Turkey's Presidency of Defence Industries

Согласно контракту, первые два корвета будут построены в Анкаре, а другие два — в пакистанском Карачи. На строительство первого корвета Ada ушло 2 года, его заложили в 2019 году. Сообщается, что стоимость контракта может составить 1,5 млрд долларов.

Фото: Turkey's Presidency of Defence Industries

Также была проведена церемония нарезки метала для строительства TCG AKHUSAR — это патрульный корабль, который является облегченной версией корвета Ada, у него будет хуже вооружение и радиоэлектронное оборудование.

[ + – ] Характеристики корабля Ada Фото: Defense Express

Вооружение Ada для Пакистана:

76-мм пушка Oto Melara Super Rapid

Двухствольная артустановка калибром 35-мм

Вертикальная пусковая установка на 16 ракет китайского и/или европейского производства

Напомним, в Минобороны Украины рассказали, какое вооружение получит турецкие корветы Ada для ВМС.

18 декабря 2020 был заключен контракт по закупке турецких корветов для ВМСУ. Позднее стало известно, что Минобороны Украины выделило первые 3,8 млрд для строительства корветов. Контрактом предусматривается постройка 5 корветов.