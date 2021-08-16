Такі кораблі отримає Україна: Туреччина спустила на воду корвет Ada для Пакистану (фото)
Перше судно увійде до складу пакистанських ВМС до 2023 року, усього передбачено будівництво 4 корветів.
Туреччина спустила на воду перший з чотирьох корветів класу Ada для Військово-морських сил Пакистану. Про це повідомляє Naval News.
На церемонії передачі корабля був присутній президент Туреччини Реджеп Ердоган і президент Пакистану Аріф Алві. Пакистан отримає три кораблі до 2025 року. Перший же корабель прийде до ладу пакистанського флоту у 2023 році.
Згідно з контрактом, перші два корвети будуть побудовані в Анкарі, а інші два — у пакистанському Карачі. На будівництво першого корвету Ada пішло 2 роки, його заклали у 2019 році. Повідомляється, що вартість контракту може становити 1,5 млрд доларів.
Також була проведена церемонія нарізки металу для будівництва TCG AKHUSAR — це патрульний корабель, який є полегшеною версією корвету Ada, у нього буде гірше озброєння і радіоелектронне обладнання.
Озброєння Ada для Пакистану:
- 76-мм гармата Oto Melara Super Rapid
- Двоствольна артустановка калібром 35-мм
- Вертикальна пускова установка на 16 ракет китайського і/або європейського виробництва
Нагадаємо, у Міноборони України розповіли, яке озброєння отримають турецькі корвети Ada для ВМС.
18 грудня 2020 року був укладений контракт із закупівлі турецьких корветів для ВМС України. Пізніше стало відомо, що Міноборони України виділило перші 3,8 млрд для будівництва корветів. Контрактом передбачається спорудження 5 корветів.