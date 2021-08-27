В аэропорту Кабула снова слышна стрельба, - СМИ

Корреспондент Al Jazeera заявил, что выстрелы прозвучали в восточной части аэропорта.

У восточных ворот аэропорта Кабула произошла стрельба. Об этом сообщает Al Jazeera.

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После вчерашней серии взрывов возле столичного аэропорта, от которых погибло 110 человек, включая 13 американских военных, ситуация остается нестабильной.

По информации СМИ, талибы установили строгий пропускной контроль для тех, кто хочет попасть в аэропорт. Попасть на территорию можно лишь тем, у кого есть все документы для эвакуации, например, паспорт гражданина США.

Корреспондент издания передает, что звуки стрельбы были слышны сегодня, 27 августа в восточной части аэропорта.

Ранее в США заявили, что найдут виновников террористической атаки на Кабул, уже готовятся планы ударов по "Исламскому государству", смертники которой и устроили взрывы в аэропорту. Ныне эвакуационные рейсы возобновлены после атак. Ответственность за серию взрывов взяли на себя ИГИЛ.

Напомним, 26 августа в аэропорту Кабула произошел мощный взрыв. После первого взрыва последовал второй, в его результате погибли, в том числе американские военнослужащие. В СМИ заявили, что за терактами стоит "Исламское государство". Байден заявил, что несмотря на атаку, они все равно завершат эвакуацию.