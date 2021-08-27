В аеропорту Кабула знову чути стрілянину, — ЗМІ

Кореспондент Al Jazeera заявив, що постріли пролунали в східній частині аеропорту.

Біля східних воріт аеропорту Кабула сталася стрілянина. Про це повідомляє Al Jazeera.

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Після вчорашньої серії вибухів біля столичного аеропорту, від яких загинуло 110 осіб, враховуючи 13 американських військових, ситуація залишається нестабільною.

За інформацією ЗМІ, таліби встановили суворий пропускний контроль для тих, хто хоче потрапити в аеропорт. Потрапити на територію можна лише тим, в кого є всі документи для евакуації, наприклад, паспорт громадянина США.

Кореспондент видання передає, що звуки стрілянини було чути сьогодні, 27 серпня, в східній частині аеропорту.

Раніше в США заявили, що знайдуть винуватців терористичної атаки на Кабул, вже готуються плани ударів по "Ісламській державі", смертники якої і влаштували вибухи в аеропорту. Нині евакуаційні рейси відновлені після атак. Відповідальність за серію вибухів взяли на себе ІДІЛ.

Нагадаємо, 26 серпня в аеропорту Кабула стався потужний вибух. Після першого вибуху стався наступний, унаслідок якого загинули, зокрема американські військовослужбовці. У ЗМІ заявили, що за терактами стоїть "Ісламська держава". Байден заявив, що незважаючи на атаку, вони все одно завершать евакуацію.