"Нужна иная картина": Байден призывал экс-президента Афганистана влиять на ситуацию, - Reuters

Американский лидер обещал продолжить оказывать авиаподдержку, если они будут знать, каков план действий у Ашрафа Гани в противостоянии с талибами.

Президент США Джо Байден проводил ряд звонков с Ашрафом Гани перед тем как тот бежал из страны. Американский президент пытался повлиять на действия афганского лидера. Об этом сообщает Reuters, им удалось получить стенограмму разговоров двух президентов.

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Один из разговоров произошел 23 июля, утверждается, что разговор продлился 14 минут. Материалы стенограммы и аудиозапись журналистам дал анонимный источник. Во время разговора Байден предлагал помощь Гани, при условии, что он публично заявит о наличии плана по изменению ситуации в стране.

"Мы продолжим оказывать непосредственную авиационную поддержку, если будем знать, каков план", — говорил американский лидер.

Он также советовал Гани заручиться поддержкой у влиятельных афганцев для будущей военной стратегии, а затем назначить "воина", ответственным за нее. В издании предполагают, что это отсылка к министру обороны генералу Бисмилле Хану Мохаммади.

При этом президент Афганистана заявлял, что у США "явно лучшая армия", на что Джо Байден ответил, что у Афганистана есть 300 тыс. вооруженных военных против 70-80 тыс. талибов. Однако спустя пару дней силы безопасности уже начали сдавать города практически не сопротивляясь.

"Мне не нужно рассказывать вам, что во всем мире и в некоторых частях Афганистана, я полагаю, дела идут не очень хорошо с точки зрения борьбы с Талибаном. И есть необходимость, правда это или нет, нужно спроектировать иную картину", — утверждал Байден.

Американский президент до последнего стремился изменить положение дел в Афганистане. Он предлагал Гани провести пресс-конференцию по новой военной стратегии, но этого не было и уже через 23 дня Талибан полностью захватил власть в Афганистане.

Напомним, в обращении к нации Джо Байден назвал эвакуацию из Афганистана "необычайным успехом". 31 августа американские военные покинули Афганистан.