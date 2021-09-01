"Нужна иная картина": Байден призывал экс-президента Афганистана влиять на ситуацию, - Reuters
Американский лидер обещал продолжить оказывать авиаподдержку, если они будут знать, каков план действий у Ашрафа Гани в противостоянии с талибами.
Президент США Джо Байден проводил ряд звонков с Ашрафом Гани перед тем как тот бежал из страны. Американский президент пытался повлиять на действия афганского лидера. Об этом сообщает Reuters, им удалось получить стенограмму разговоров двух президентов.
Один из разговоров произошел 23 июля, утверждается, что разговор продлился 14 минут. Материалы стенограммы и аудиозапись журналистам дал анонимный источник. Во время разговора Байден предлагал помощь Гани, при условии, что он публично заявит о наличии плана по изменению ситуации в стране.
"Мы продолжим оказывать непосредственную авиационную поддержку, если будем знать, каков план", — говорил американский лидер.
Он также советовал Гани заручиться поддержкой у влиятельных афганцев для будущей военной стратегии, а затем назначить "воина", ответственным за нее. В издании предполагают, что это отсылка к министру обороны генералу Бисмилле Хану Мохаммади.
При этом президент Афганистана заявлял, что у США "явно лучшая армия", на что Джо Байден ответил, что у Афганистана есть 300 тыс. вооруженных военных против 70-80 тыс. талибов. Однако спустя пару дней силы безопасности уже начали сдавать города практически не сопротивляясь.
"Мне не нужно рассказывать вам, что во всем мире и в некоторых частях Афганистана, я полагаю, дела идут не очень хорошо с точки зрения борьбы с Талибаном. И есть необходимость, правда это или нет, нужно спроектировать иную картину", — утверждал Байден.
Американский президент до последнего стремился изменить положение дел в Афганистане. Он предлагал Гани провести пресс-конференцию по новой военной стратегии, но этого не было и уже через 23 дня Талибан полностью захватил власть в Афганистане.
Напомним, в обращении к нации Джо Байден назвал эвакуацию из Афганистана "необычайным успехом". 31 августа американские военные покинули Афганистан.