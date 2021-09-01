"Потрібна інша картина": Байден закликав експрезидента Афганістану впливати на ситуацію, — Reuters

Американський лідер обіцяв продовжити надавати авіапідтримку, якщо вони будуть знати, яким є план дій в Ашрафа Гані в протистоянні з талібами.

Президент США Джо Байден проводив ряд дзвінків з Ашрафом Гані перед тим, як той втік з країни. Американський президент намагався вплинути на дії афганського лідера. Про це повідомляє Reuters, їм вдалося отримати стенограму розмов двох президентів.

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Одна з розмов сталася 23 липня, стверджується, що розмова тривала 14 хвилин. Матеріали стенограми й аудіозапис журналістам надало анонімне джерело. Під час розмови Байден пропонував допомогу Гані, за умови, що він публічно заявить про наявність плану щодо зміни ситуації в країні.

"Ми продовжимо надавати безпосередню авіаційну підтримку, якщо будемо знати, який план", — говорив американський лідер.

Він також радив Гані заручитися підтримкою у впливових афганців для майбутньої військової стратегії, а потім призначити "воїна", відповідального за неї. У виданні припускають, що це відсилання до міністра оборони генерала Бісмілля Хану Мохаммаді.

При цьому президент Афганістану заявляв, що в США "явно краща армія", на що Джо Байден відповів, що в Афганістану є 300 тис. озброєних військових проти 70-80 тис. талібів. Однак, через кілька днів сили безпеки вже почали здавати міста практично не пручаючись.

"Мені не потрібно розповідати вам, що в усьому світі і в деяких частинах Афганістану, я вважаю, справи йдуть не дуже добре з точки зору боротьби з Талібаном. І є необхідність, правда це чи ні, потрібно спроектувати іншу картину", — стверджував Байден.

Американський президент до останнього прагнув змінити стан справ в Афганістані. Він пропонував Гані провести пресконференцію щодо нової військової стратегії, але цього не було, і вже через 23 дні Талібан повністю захопив владу в Афганістані.

Нагадаємо, у зверненні до нації Джо Байден назвав евакуацію з Афганістану "надзвичайним успіхом". 31 серпня американські військові покинули Афганістан.