"За выдающиеся заслуги": в Таджикистане посмертно наградили Ахмада Шах Масуда (фото)

Пандшерский лев способствовал мирным переговорам в 90-х годах между таджиками и афганцами для установления мира.

Президент Таджикистана своим указам наградили деятелей Афганистана орденом "Исмаили Сомони I степени". Об этом сообщает Радио Озоди.

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Орден получил национальный герой Афганистана — Ахмад Шах Масуд, Панджшерский лев. В указе отмечено, что он удостоен высокой награды "за содействие и посредничество в организации переговоров между таджиками в 1993-1996 годах и большой вклад в установление мира в Республике Таджикистан".

Фото: Радио Озодлик

Такой же орден получил экс-президент Афганистана и экс-министр обороны Бурхануддин Раббани.

[ + – ] Бурхануддин Раббани Фото: Википедия

Отметим, что орден "Исмоили Сомони" — это высшая государственная награда Таджикистана, а вручать ее может президент страны за выдающиеся награды.

[ + – ] Ахмад Шах Масуд

Ахмад Шах Масуд — национальный герой Афганистана. Получил прозвище Панджшерского льва за успешное противостояние против советских захватчиков. Против него советы проводили 9 операций, но ни одна из них не оказалась успешной. Ветеран Афганской войны 1979-1989. В 2001 году против него было совершено покушение во время интервью. Террорист-смертник выдал себя за журналиста, спрятав взрывчатку в видеокамеру.

Ныне сын Ахмада Шах Масуда, Ахмад Масуд ведет вооруженную борьбу против власти Талибана.

Напомним, переговоры между Талибаном и Северный альянсом провалились. Талибы начали военную операцию против Панджшерских сил сопротивления.

Сразу после вывода американских войск Талибан атаковал Панджшерских бойцов и отрезал их от сети.

16 августа Ахмад Масуд призвал всех присоединяться к нему для борьбы с талибами. Он заявил, что они будут сражаться за Европу и весь регион, а также за ценности, за которые боролись 20 лет.