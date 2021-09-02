"За видатні заслуги": в Таджикистані посмертно нагородили Ахмада Шах Масуда (фото)

Пандшерський лев сприяв мирним переговорам у 90-х роках між таджиками й афганцями для встановлення миру.

Президент Таджикістану своїм указом нагородив діячів Афганістану орденом "Ісмоїлі Сомоні I ступеня". Про це повідомляє Радіо Озоді.

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Орден отримав національний герой Афганістану — Ахмад Шах Масуд, Панджшерський лев. В указі зазначено, що він удостоєний високої нагороди "за сприяння і посередництво в організації переговорів між таджиками в 1993-1996 роках і великий внесок у встановлення миру в Республіці Таджикістан".

Фото: Радiо Озодлик

Такий же орден отримав експрезидент Афганістану і ексміністр оборони Бурхануддіна Раббані.

[ + – ] Бурхануддіна Раббані Фото: Вiкiпедiя

Відзначимо, що орден "Ісмоїлі Сомоні" — це вища державна нагорода Таджикістану, а вручати її може президент країни за видатні заслуги.

[ + – ] Ахмад Шах Масуд

Ахмад Шах Масуд — національний герой Афганістану. Отримав прізвисько Панджшерський лев за успішне протистояння проти радянських загарбників. Проти нього радянська влада проводила 9 операцій, але жодна з них не виявилася успішною. Ветеран Афганської війни 1979-1989. У 2001 році проти нього було скоєно замах під час інтерв'ю. Терорист-смертник видав себе за журналіста, сховавши вибухівку в відеокамеру.

Нині син Ахмада Шах Масуда, Ахмад Масуд, веде збройну боротьбу проти влади Талібану.

Нагадаємо, переговори між Талібаном і Північним альянсом провалилися. Таліби почали військову операцію проти Панджшерських сил опору.

Відразу після виведення американських військ Талібан атакував Панджшерських бійців і відрізав їх від мережі.

16 серпня Ахмад Масуд закликав усіх приєднуватися до нього для боротьби з талібами. Він заявив, що вони будуть битися за Європу і весь регіон, а також за цінності, за які боролися 20 років.