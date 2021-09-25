Критически важно для обоих стран. "Мотор Сич" и Baykar подписали соглашение о сотрудничестве

На данный момент украинская компания уже поставляет двигатели для ударного дрона Akinci, который способен перевозить 900-киллограмовую авиабомбу.

Украинская компания "Мотор Сич" подписало соглашение с турецкой Baykar Makina на выставке аэрокосмической техники и технологий в Стамбуле. Об этом передает Укринформ.

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Очередной дрон или революция в БПЛА? Чего ждать от нового Bayraktar с двигателями "Мотор-Січ"

По словам технического директора компании Baykar Makina Халюка Байрактара, сотрудничество с Украиной по части двигателей с "Мотор Сичью" и "Ивченко-Прогресс" находится на стратегическом уровне, и происходит по принципу "win-win".

"Это критически важно для наших стран поддерживать друг друга", — подчеркнул техдиректор.

Однако деталей соглашения раскрывать не стали.

Как пишет Defense Express, ныне "Мотор Сич" поставляет двигатели Аи-450 для БПЛА Akinci, а также будет поставлять Аи-25 для перспективного беспилотника MIUS. Также данное соглашение может ускорить строительство завода по производству Bayraktar в Украине, которое анонсировал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Известно, что в период между 2018 годом и до 1 квартала 2020 года "Мотор Сич" поставила Турции минимум 12 двигателей Аи-450 для шести ударных Akinci. Сейчас на вооружении турецкой армии находится 4 беспилотника Akinci.

Напомним, в Турции раздобывают новый Bayraktar TB3, его первый пуск планируется уже в 2022 году. Ранее в Турции показали концепт нового ударного дрона, который получит двигатель Аи-25 от "Мотор Сич".

30 августа турецкая армия получила первый ударный БПЛА Akinci.