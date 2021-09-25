Критично важливо для обох країн. "Мотор Січ" і Baykar підписали угоду про співпрацю
На цей час українська компанія вже поставляє двигуни для ударного дрона Akinci, який здатний перевозити 900-кілограмову авіабомбу.
Українська компанія "Мотор Січ" підписало угоду з турецькою Baykar Makina на виставці аерокосмічної техніки і технологій в Стамбулі. Про це передає Укрінформ.Важливо
За словами технічного директора компанії Baykar Makina Халюка Байрактара, співпраця з Україною в галузі двигунів з "Мотор Січчю" і "Івченко-Прогрес" знаходиться на стратегічному рівні, і відбувається за принципом "win-win".
"Це критично важливо для наших країн підтримувати один одного", — підкреслив техдиректор.
Однак деталей угоди розкривати не стали.
Як пише Defense Express, нині "Мотор Січ" поставляє двигуни АІ-450 для БПЛА Akinci, а також буде поставляти Аі-25 для перспективного безпілотника MIUS. Також дана угода може прискорити будівництво заводу з виробництва Bayraktar в Україні, яке анонсував міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Відомо, що в період між 2018 роком і до 1 кварталу 2020 року "Мотор Січ" поставила Туреччині мінімум 12 двигунів АІ-450 для шести ударних Akinci. Зараз на озброєнні турецької армії знаходиться 4 безпілотники Akinci.
Нагадаємо, в Туреччині роздобувати новий Bayraktar TB3, його перший пуск планується вже у 2022 році. Раніше в Туреччині показали концепт нового ударного дрона, який отримає двигун АІ-25 від "Мотор Січ".
30 серпня турецька армія отримала перший ударний БПЛА Akinci.