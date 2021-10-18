Госдепартамент США не подтвердил слова Эрдогана о предложении купить истребители F-16

Соединенные Штаты, утверждает представитель Госдепа Нед Прайс, не делали никаких финансовых предложений Турции касательно истребителей F-16.

Представитель Госдепартамента США в понедельник 18 октября заявил, что Вашингтон не делал никаких финансовых предложений Турции по контракту на истребители F-16C. Об этом сообщает Reuters.

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Что известно о предложении США для Турции по F-16?

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил 17 октября, что Соединенные Штаты предложили Турции продажу партии истребителей F-16 производства военно-промышленной корпорации Lockheed Martin. Предложение якобы поступило в обмен на ее инвестиции в программу F-35, из которой Анкара была исключена после покупки у России систем противоракетной обороны большой дальности С-400.

"Мы заплатили 1,4 миллиарда долларов за F-35, и США сделали такое предложение в обмен на эти платежи. Мы работаем над тем, чтобы наш воздушный флот всегда был наготове и находимся в диалоге для того, чтобы решить эту проблему", — сказал в воскресенье Эрдоган.

Однако пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс не подтвердил слова турецкого президента.

"Я могу сказать только то, что Соединенные Штаты не делали никаких предложений по финансированию запроса Турции на F-16", — заявил на брифинге представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Ранее сообщалось, что Реджеп Тайип Эрдоган заявил в воскресенье, что США предложили отдать Турции истребители F-16 взамен вложенных средств в сделку по самолетам F-35.

Командующий Военно-воздушными силами Украины Сергей Дроздов в ходе презентации программы развития ВВС сообщил о том, что Украина планирует приобретение истребителей типа Gripen JAS39 и F-15.