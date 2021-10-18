Держдепартамент США не підтвердив слова Ердогана про пропозицію купити винищувачі F-16

Сполучені Штати, стверджує представник Держдепу Нед Прайс, що не робили ніяких фінансових пропозицій Туреччини щодо винищувачів F-16.

Представник Держдепартаменту США в понеділок, 18 жовтня, заявив, що Вашингтон не робив ніяких фінансових пропозицій Туреччини за контрактом на винищувачі F-16C. Про це повідомляє Reuters.

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Що відомо про пропозицію США для Туреччини щодо F-16?

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив 17 жовтня, що Сполучені Штати запропонували Туреччині продаж партії винищувачів F-16 виробництва військово-промислової корпорації Lockheed Martin. Пропозиція нібито надійшла в обмін на її інвестиції в програму F-35, з якої Анкара була виключена після покупки у Росії систем протиракетної оборони великої дальності С-400.

"Ми заплатили 1,4 мільярди доларів за F-35, і США зробили таку пропозицію в обмін на ці платежі. Ми працюємо над тим, щоб наш повітряний флот завжди був напоготові та знаходимося в діалозі для того, щоб вирішити цю проблему", — сказав у неділю Ердоган.

Однак прессекретар Держдепартаменту Нед Прайс не підтвердив слова турецького президента.

"Я можу сказати тільки те, що Сполучені Штати не робили ніяких пропозицій щодо фінансування запиту Туреччини на F-16", — заявив на брифінгу представник Держдепартаменту США Нед Прайс.

Раніше повідомлялося, що Реджеп Тайїп Ердоган заявив у неділю, що США запропонували віддати Туреччині винищувачі F-16 замість вкладених коштів в угоду щодо літаків F-35.

Командувач Військово-повітряними силами України Сергій Дроздов у процесі презентації програми розвитку ВВС повідомив про те, що Україна планує придбання винищувачів типу Gripen JAS39 та F-15.