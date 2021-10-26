Правозащитники опубликовали очередные жуткие кадры пыток в российских тюрьмах (видео)

У правозащитников появились доказательства причастности к пыткам главы ФСИН Александра Калашникова, а также кадры группового изнасилования и мочеиспускания на заключенного.

Основатель правозащитной организации Gulagu.net опубликовал новые кадры пыток из российских тюрем. Об этом сообщается на сайте организаторов.

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Сообщается, что у правозащитников появились доказательства причастности к пыткам директора Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова. Они получили письмо, доказывающее причастность к пыткам Калашникова.

"В Москву Антоша Ефаркин перебрался благодаря своей жене (суч…е) — генеральской дочке. Кто с ним работал в ГУФСИН Красноярского края (капо) — практически все в могиле. Они их используют и убирают. Вот Лихтин (су..а) по сей день весь край в ужасе держит, везде подвязки, в прокуратуре, СК, судах, МВД и УФСБ (с мая 2017 по октябрь 2019 года начальником УФСБ КК был генерал Александр Калашников, с 08.10.19 по сей день он директор ФСИН России)", — указывается в письме. В скобочки авторы вынесли дополнения или нецензурную лексику.

На новых кадрах пыток запечатлены моменты изнасилования, группового изнасилования заключенных и других видов пыток и унижений людей. В видео связанного обнаженного человека, лежащего на полу, держат несколько людей. Ему задают вопросы о том, какая у него статья, и о назначенном ему сроке. В это время один из людей начинает на него мочиться.

Еще на одном видео зафиксирована сцена изнасилования, оно датировано июнем 2020 года. Жертва изнасилования — связанный мужчина, лежащий на кровати. Видео доступно по ссылке, строго 18+.

Напомним, основатель Gulagu.net заявил, что в их распоряжении находится более 40 Гб доказательств издевательств ФСБ и ФСИН над заключенными. Через пытки прошло около 200 людей. Также стало известно, что российские силовики издевались над участниками акций протестов в Беларуси.

Глава ФСИН, перед обнародованием видео с пытками заключенных, получил медаль от РПЦ. Самого Сергея Савельева объявили в РФ в розыск.