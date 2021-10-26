Правозахисники опублікували чергові моторошні кадри тортур у російських в'язницях (відео)

У правозахисників з'явилися докази причетності до тортур голови ФСВП Олександра Калашнікова, а також кадри групового зґвалтування та сечовипускання на в'язня.

Засновник правозахисної організації Gulagu.net опублікував нові кадри тортур із російських в'язниць. Про це повідомляє сайт організаторів.

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Повідомляється, що у правозахисників з'явилися докази причетності до тортур директора Федеральної служби виконання покарань Олександра Калашнікова. Вони отримали листа, що доводить причетність до тортур Калашнікова.

"У Москву Антоша Єфаркін перебрався завдяки своїй дружині (суч…і) — генеральській доньці. Хто з ним працював у ГУФСВН Красноярського краю (капо) — практично всі в могилі. Вони їх використовують і прибирають. Ось Ліхтін (су..а) досі весь край в жаху тримає, скрізь підв'язки, в прокуратурі, СК, судах, МВС та УФСБ (з травня 2017 по жовтень 2019 року начальником УФСБ КК був генерал Олександр Калашніков, з 08.10.19 до цього дня він директор ФСВП Росії)", — Вказується в листі. До дужок автори винесли доповнення чи нецензурну лексику.

На нових кадрах тортур зафіксовано моменти зґвалтування, групового зґвалтування ув'язнених та інших видів тортур та принижень людей. У відео зв'язану оголеного чоловіка, що лежить на підлозі, тримають кілька людей. Йому ставлять питання про те, яка у нього стаття, і про призначений йому термін. У цей час один із людей починає на нього мочитися.

Ще на одному відео зафіксовано сцену зґвалтування, воно датоване червнем 2020 року. Жертва зґвалтування — зв'язаний чоловік, що лежить на ліжку.

Нагадаємо, засновник Gulagu.net заявив, що в їхньому розпорядженні знаходиться понад 40 Гб доказів знущань ФСБ та ФСВП над ув'язненими. Через тортури пройшло близько 200 людей. Також стало відомо, що російські силовики знущалися з учасників акцій протестів у Білорусі.

Глава ФСВП перед оприлюдненням відео з тортурами ув'язнених отримав медаль від РПЦ. Самого Сергія Савельєва оголосили в РФ у розшук.