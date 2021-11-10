Конфликт в Афганистане перешел в более смертоносную фазу, противники талибов объявили партизанскую войну

В Афганистане за последний месяц в ходе военных действий убили более 1000 мирных жителей.

Афганские талибы не спешат решать военные вопросы политическим путем, поэтому боевые действия в Афганистане вступила в более смертоносную и разрушительную фазу. Об этом заявила специальный посланник ООН в Афганистане Дебора Лайонс в Совете Безопасности ООН, ее процитировало Reuters.

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По ее словам, только в октябре из-за непрекращающихся боевых действий более 1000 мирных жителей были убиты.

"Те, кто искренне стараются урегулировать ситуацию за столом переговоров, не будут рисковать таким количеством жертв гражданского населения. Ведь чем больше прольется крови, тем сложнее достичь перемирия", – прокомментировала она.

Лайонс считает, что войну в Афганистане можно сравнить с боевыми действиями в Сирии и межэтническим конфликтом в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 годах.

"Нападение на жилые районы в городах – это значит сознательно наносить огромный вред и совершать массовые убийства гражданского населения. Возможно, угроза крупным городским районам, – это стратегическое решение талибов", – отметила спецпосланник ООН.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил в Совете, что ухудшающаяся ситуация в Афганистане вызывает большую озабоченность и после вывода иностранных войск перспективы страны выглядят мрачными.

"К сожалению, перспективы перехода Афганистана в фазу полномасштабной и затяжной гражданской войны – это суровая реальность", – констатировал российский дипломат.

Заместитель представителя Китая в ООН Дай Бин считает, что иностранный военный контингент при выходе из Афганистана должен действовать "более прозрачно в других странах региона, не оставлять позади проблемы и не умывать руки".

"США недавно заявили о намерении помочь Афганистану в поддержании стабильности. Мы надеемся, что США смогут выполнить взятые на себя обязательства", – отметил он.

Посол Афганистана в ООН Гулам Исакзай призвал Совет Безопасности помочь предотвратить катастрофу. Он уверен, что афганская армия сможет противостоять наступлению талибов. По его словам, в Афганистане еще не началась гражданская война.

"У нас есть шестимесячный план безопасности для стабилизации ситуации. У нас есть поддержка общин и деревень, на которые недавно напали талибы. Так что население поддержит армию ", – заверил он.

Что сейчас происходит в Афганистане?

Талибы в августе этого года захватили почти все провинции Афганистана. Не встретив особого сопротивления, они вошли в Кабул 15 августа. Президент страны Ашраф Гани и его правительство бежали из страны. Афганская провинция Панджшер не покорилась представителям "Талибана". Там организовали военно-политическое объединение Фронт национального сопротивления (ФНС) во главе с Ахмадом Масудом-младшим.

Представители движения утверждают, что вооруженное сопротивление талибам действует в долине Андараб соседней провинции Баглан. К ФНС присоединились и вооруженные группировки в провинциях Парван, Каписа, Балх, Тахар и Бадахшан.

9 ноября в афганской провинции Кабул другая вооруженная группа объявила о поддержке ФНС и начале борьбы с "Талибаном". На следующий день представители ФНС заявили о начале партизанской войны в провинции Лагман.

Талибы пытаются укрепить влияние в Афганистане. Так, 7 ноября боевики назначили губернаторами провинций и начальниками полиции 44 представителя. Так, губернатором Кабула стал Кари Барьял, а начальником полиции города – Вали Джан Хамза. Предыдущий глава полиции города Мавлави Хамдулла Мухлис был убит в этом месяце после нападения на крупнейший военный госпиталь Афганистана в центре Кабула.

Напомним, что глава МИД России Сергей Лавров заявил о намерении РФ увеличить объемы гуманитарной помощи Афганистану.

Фокус ранее писал, что талибы в сентябре объявили состав правительства. Страну они переименовали в "Исламский Эмират Афганистана" и ввели законы шариата (исламское право, — Фокус).