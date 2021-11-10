Конфлікт у Афганістані перейшов у смертоноснішу фазу, противники талібів оголосили партизанську війну

В Афганістані за останній місяць у ході воєнних дій убили понад 1000 мирних жителів.

Афганські таліби не поспішають вирішувати воєнні питання політичним шляхом, тому бойові дії в Афганістані набули більш смертоносної та руйнівної фази. Про це заявила спеціальна посланниця ООН в Афганістані Дебора Лайонс у Раді Безпеки ООН, її процитувало Reuters.

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За її словами, тільки в жовтні через безперервні бойові дії понад 1000 мирних жителів було вбито.

"Ті, хто щиро намагаються врегулювати ситуацію за столом переговорів, не ризикуватимуть такою кількістю жертв цивільного населення. Адже чим більше проллється крові, тим складніше досягти перемир'я", – прокоментувала вона.

Лайонс вважає, що війну в Афганістані можна порівняти з бойовими діями в Сирії та міжетнічним конфліктом у Боснії та Герцеговині в 1992-1995 роках.

"Напад на житлові райони в містах – це означає свідомо завдавати величезної шкоди та чинити масові вбивства цивільного населення. Можливо, загроза великим міським районам – це стратегічне рішення талібів", – зазначила спецпосланниця ООН.

Постпред Росії при ООН Василь Небензя заявив у Раді, що ситуація в Афганістані, що погіршується, викликає велику заклопотаність, і після виведення іноземних військ перспективи країни мають похмурий вигляд.

"На жаль, перспективи переходу Афганістану у фазу повномасштабної та затяжної громадянської війни – це сувора реальність", – констатував російський дипломат.

Заступник представника Китаю в ООН Дай Бін вважає, що іноземний військовий контингент при виході з Афганістану має діяти "прозоріше в інших країнах регіону, не залишати позаду проблеми та не вмивати руки".

"США нещодавно заявили про намір допомогти Афганістану в підтримці стабільності. Ми сподіваємося, що США зможуть виконати взяті на себе зобов'язання", – зазначив він.

Посол Афганістану в ООН Гулам Ісакзай закликав Раду Безпеки допомогти запобігти катастрофі. Він упевнений, що афганська армія зможе протистояти настанню талібів. За його словами, в Афганістані ще не розпочалася громадянська війна.

"У нас є шестимісячний план безпеки для стабілізації ситуації. У нас є підтримка громад і сіл, на які нещодавно напали таліби. Тож населення підтримає армію", – запевнив він.

Що зараз відбувається в Афганістані?

Таліби в серпні цього року захопили майже всі провінції Афганістану. Не зустрівши особливого опору, вони ввійшли до Кабула 15 серпня. Президент країни Ашраф Гані та його уряд утекли з країни. Афганська провінція Панджшер не підкорилася представникам "Талібану". Там організували військово-політичне об'єднання Фронт національного спротиву (ФНС) на чолі з Ахмадом Масудом-молодшим.

Представники руху стверджують, що збройний опір талібам діє в долині Андараб сусідньої провінції Баглан. До ФНС приєдналися й озброєні угруповання в провінціях Парван, Капіса, Балх, Тахар і Бадахшан.

9 листопада в афганській провінції Кабул інша озброєна група оголосила про підтримку ФНС і початок боротьби з "Талібаном". Наступного дня представники ФНС заявили про початок партизанської війни в провінції Лагман.

Таліби намагаються зміцнити вплив у Афганістані. Так, 7 листопада бойовики призначили губернаторами провінцій і начальниками поліції 44 представників. Так, губернатором Кабула став Карі Бар'ял, а начальником поліції міста — Валі Джан Хамза. Попереднього голову поліції міста Мавлаві Хамдулла Мухліса було вбито цього місяця після нападу на найбільший військовий госпіталь Афганістану в центрі Кабула.

Нагадаємо, що глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив про намір РФ збільшити обсяги гуманітарної допомоги Афганістану.

Фокус раніше писав, що таліби у вересні оголосили склад уряду. Країну вони перейменували на "Ісламський Емірат Афганістану" та ввели закони шаріату (ісламське право, — Фокус ).