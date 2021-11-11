Оружие будущего. Завод "Меридиан" будет серийно производить украинские боевые роботы

Финалисты конкурса стартапов Sikorsky Challenge-2021 представили свои наработки по боевым роботам. Их производство наладят на предприятии "Укроборонпрома".

Завод "Меридиан" имени Королева госконцерна "Укроборонпром" примет участие в производстве боевых роботов в рамках программы Sikorsky Challenge-2021. Об этом сообщает пресс-служба госконцерна.

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Сообщается, что "Меридиан", "Инновационный холдинг Sikorsky Challenge" и команда разработчиков проекта "Мобильные боевые роботы" подписали договор о сотрудничестве. Проекты были отобраны в рамках конкурса стартапов.

Разработки прошли предварительный отбор, во время которого эксперты оценивали инновационность решений и их технологическую готовность к организации производства на мощностях "Меридиана".

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Беспилотные наземные компактные машины планируют использовать для выполнения логистических, разведывательных и боевых заданий, в том числе огневой поддержки и разминирования. Sikorsky Challenge будет отвечать за маркетинговое сопровождение, а завод "Меридиан" — серийное производство.

Разработка боевых роботов — это один из пяти проектов, которые могут быть реализованы на предприятии "Укроборонпрома". Остальные разработки касаются противодействию БПЛА, разминирования территории дронами, создание электродвигателя и другие.

"Наш завод готов к таким вызовам и наш приоритет на сегодняшний день – налаживание производства боевых мобильных роботов, которые могут стать оружием будущего, значительно усилить обороноспособность нашего государства и дать мощный импульс для дальнейшего развития инновационных сфер экономики", — заявила директор по развитию "Меридиана" Ольга Руденко.

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