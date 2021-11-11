Зброя майбутнього. Завод "Меридіан" серійно вироблятиме українські бойові роботи

Фіналісти конкурсу стартапів Sikorsky Challenge-2021 представили свої напрацювання з бойових роботів. Їх виробництво налагодять на підприємстві "Укроборонпрому".

Завод "Меридіан" імені Корольова держконцерну "Укроборонпром" візьме участь у виробництві бойових роботів у межах програми Sikorsky Challenge-2021. Про це повідомляє пресслужба держконцерну.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

Повідомляється, що "Меридіан", "Інноваційний холдинг Sikorsky Challenge" та команда розробників проєкту "Мобільні бойові роботи" підписали договір про співпрацю. Проєкти було відібрано у межах конкурсу стартапів.

Розробки пройшли попередній відбір, під час якого експерти оцінювали інноваційність рішень та їхню технологічну готовність до організації виробництва на потужностях "Меридіана".

Важливо

Ринок зброї. Хто в Україні лідер із продажу військової техніки і скільки на ній заробляємо

Безпілотні наземні компактні машини планують використовувати для виконання логістичних, розвідувальних та бойових завдань, зокрема вогневої підтримки та розмінування. Sikorsky Challenge відповідатиме за маркетинговий супровід, а завод "Меридіан" — серійне виробництво.

Розробка бойових роботів — це один із п'яти проєктів, які можуть бути реалізовані на підприємстві "Укроборонпрому". Інші розробки стосуються протидії БПЛА, розмінування території дронами, створення електродвигуна та інші.

"Наш завод готовий до таких викликів і наш пріоритет на сьогодні — налагодження виробництва бойових мобільних роботів, які можуть стати зброєю майбутнього, значно посилити обороноздатність нашої держави та дати потужний імпульс для подальшого розвитку інноваційних сфер економіки", — заявила директор з розвитку "Меридіана" Ольга Руденко.

Нагадаємо, в Україні представили бойовий дрон "Миротворець" з ракетами та електричним ходом.

На виставці "Зброя та безпека" показали українські бойові дрони. Серед новинок є моделі, якими зацікавились у Міноборони України. Бойові дрони можуть надійти на озброєння ЗСУ.