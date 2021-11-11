Зброя майбутнього. Завод "Меридіан" серійно вироблятиме українські бойові роботи
Фіналісти конкурсу стартапів Sikorsky Challenge-2021 представили свої напрацювання з бойових роботів. Їх виробництво налагодять на підприємстві "Укроборонпрому".
Завод "Меридіан" імені Корольова держконцерну "Укроборонпром" візьме участь у виробництві бойових роботів у межах програми Sikorsky Challenge-2021. Про це повідомляє пресслужба держконцерну.
Повідомляється, що "Меридіан", "Інноваційний холдинг Sikorsky Challenge" та команда розробників проєкту "Мобільні бойові роботи" підписали договір про співпрацю. Проєкти було відібрано у межах конкурсу стартапів.
Розробки пройшли попередній відбір, під час якого експерти оцінювали інноваційність рішень та їхню технологічну готовність до організації виробництва на потужностях "Меридіана".Важливо
Безпілотні наземні компактні машини планують використовувати для виконання логістичних, розвідувальних та бойових завдань, зокрема вогневої підтримки та розмінування. Sikorsky Challenge відповідатиме за маркетинговий супровід, а завод "Меридіан" — серійне виробництво.
Розробка бойових роботів — це один із п'яти проєктів, які можуть бути реалізовані на підприємстві "Укроборонпрому". Інші розробки стосуються протидії БПЛА, розмінування території дронами, створення електродвигуна та інші.
"Наш завод готовий до таких викликів і наш пріоритет на сьогодні — налагодження виробництва бойових мобільних роботів, які можуть стати зброєю майбутнього, значно посилити обороноздатність нашої держави та дати потужний імпульс для подальшого розвитку інноваційних сфер економіки", — заявила директор з розвитку "Меридіана" Ольга Руденко.
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