"Решающий момент". Латвия начала необъявленные военные учения на границе с Беларусью

В Минобороны страны ожидают, что маневры станут сигналом для соседней республики на фоне наплыва мигрантов. В них примут участие около 3 тысяч военных.

Латвия начала масштабные не объявленные ранее военные учения на границе с Беларусью. Об этом агентству LETA сообщила пресс-секретарь главнокомандующего ВС Латвии Сандра Брале.

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Учения под названием The Decisive Point ("Решающий момент") продлятся до 12 декабря. Об их проведении ранее были проинформированы государства-члены Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), включая Россию и Беларусь. Министр обороны страны Артис Пабрикс сообщил, что в маневрах участвуют около 3000 бойцов ВС.

В пресс-службе Вооруженных сил не уточнили, организуются ли эти учения с учетом кризиса на границе с Беларусью, однако глава Минобороны это косвенно подтвердил.

В NAF не комментировали, организуются ли учения с учетом кризиса на латвийско-литовско-польской границе с Беларусью, но министр обороны LTV косвенно подтвердил это.

"Я попросил объявить учения в Латгальском регионе (юго-восток Латвии, приграничный с Беларусью регион — ред.), чтобы наши белорусские коллеги, если их можно так назвать, знали, что это не просто так", — сказал чиновник.

Агентство отметило, что в последнее время пограничники Латвии и Литвы сталкиваются с активизацией попыток мигрантов пересечь границу со стороны Беларуси.

"На данный момент нет никаких признаков того, что ситуация может улучшиться. Мы видим, что мигрантов готовят к переходу через границу. Мы не можем исключить, что некоторые из этих групп двинутся дальше на север и могут достичь границы с Латвией. Мы готовы к этому", — заявил министр обороны Латвии.

Напомним, 8 ноября большая колонна беженцев из Ирака, Афганистана и других стран направилась со стороны Беларуси к границе Польши, чтобы попасть в ЕС. Польские власти заявили о провокации со стороны соседней страны. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий допустил, что Варшаве совместно с Вильнюсом и Ригой придется созвать внеочередной Совет НАТО и даже полностью перекрыть границу с Беларусью.

Тем временем в МВД Украины сообщили, что к участкам границы с республикой перебросят более восьми тысяч силовиков — сотрудников Госпогранслужбы, Нацгвардии и сил территориальной обороны.

Ранее Фокус анализировал, как кризис с беженцами может отразиться на Украине.