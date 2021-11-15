"Вирішальний момент". Латвія розпочала неоголошені військові навчання на кордоні з Білоруссю

У Міноборони країни очікують, що маневри стануть сигналом для сусідньої республіки на тлі напливу мігрантів. У них візьмуть участь близько трьох тисяч військових.

Латвія розпочала масштабні не оголошені раніше військові навчання на кордоні з Білоруссю. Про це агенції LETA повідомила прессекретарка головнокомандувача ЗС Латвії Сандра Брале.

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Навчання під назвою The Decisive Point ("Вирішальний момент") триватимуть до 12 грудня. Про їхнє проведення раніше були проінформовані держави-члени Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), включаючи Росію та Білорусь. Міністр оборони країни Артіс Пабрікс повідомив, що в маневрах беруть участь близько 3000 бійців ЗС.

У пресслужбі Збройних сил не уточнили, чи організовуються ці навчання з урахуванням кризи на кордоні з Білоруссю, проте голова Міноборони це побічно підтвердив.

У NAF не коментували, чи організовують навчання з урахуванням кризи на латвійсько-литовсько-польському кордоні з Білоруссю, але міністр оборони LTV побічно підтвердив це.

"Я попросив оголосити навчання в Латгальському регіоні (південний схід Латвії, прикордонний із Білоруссю регіон — ред.), щоб наші білоруські колеги, якщо їх можна так назвати, знали, що це не просто так", — сказав чиновник.

Агентство зазначило, що останнім часом прикордонники Латвії та Литви стикаються з активізацією спроб мігрантів перетнути кордон із боку Білорусі.

"Наразі немає жодних ознак того, що ситуація може покращитися. Ми бачимо, що мігрантів готують до переходу через кордон. Ми не можемо виключити, що деякі з цих груп рушать далі на північ і можуть досягти кордону з Латвією. Ми готові до цього", — заявив міністр оборони Латвії.

Нагадаємо, 8 листопада велика колона біженців із Іраку, Афганістану й інших країн вирушила з боку Білорусі до кордону Польщі, щоб потрапити до ЄС. Польська влада заявила про провокацію з боку сусідньої країни. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький припустив, що Варшаві спільно з Вільнюсом і Ригою доведеться скликати позачергову Раду НАТО й навіть повністю перекрити кордон із Білоруссю.

Тим часом у МВС України повідомили, що до ділянок кордону з республікою перекинуть понад вісім тисяч силовиків – співробітників Держприкордонслужби, Нацгвардії та сил територіальної оборони.

Раніше Фокус аналізував, як криза з біженцями може позначитися на Україні.