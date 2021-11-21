Совбез РФ сообщил о "рисках провокаций" со стороны Украины на крымском направлении

Российские власти утверждают, что украинские спецслужбы могут предпринять действия, угрожающие морским объектам и транспортным переходам в районе оккупированного полуострова.

Совет безопасности России отметил возрастание рисков "проведения провокаций на крымском направлении" со стороны украинских спецслужб и "радикальных организаций". Об этом в интервью "Российской газете" сообщил заместитель секретаря Совбеза РФ Александр Гребенкин.

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По словам представителя ведомства, после Революции достоинства в Украине к власти пришли лица, которые "безосновательно объявили" РФ государством-агрессором, а также "исповедуют радикальный национализм и русофобию". Гребенкин добавил, что это оказывает "крайне негативное влияние" на ситуацию на административной границе с оккупированным Россией Крымом и межгосударственной границе.

Гребенкин заявил, что в последнее время возросли "риски проведения украинскими спецслужбами и радикальными организациями провокаций на крымском направлении", в том числе и в отношении морских объектов экономической деятельности, а также транспортных переходов в Черном и Азовском морях.

Помимо этого представитель Совбеза России сообщил о "росте трансграничной преступности", которая, по его словам, связана с организацией каналов поставок оружия, взрывчатки, боеприпасов, наркотиков, грузов, товаров и горюче-смазочных материалов. Также он отметил "деструктивную деятельность" Киева касательно информационного влияния на российских граждан в Крыму и приграничных районах РФ, которое происходит при помощи распространения "искаженных" данных о политике России в СМИ.

Отметим, что "Российская газета", которой дал интервью Гребенкин, учреждена правительством России.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не исключает возможности осуществления провокаций со стороны Украины.

Перед этим госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что известны случаи, когда "РФ наращивает силы на границах с Украиной и заявляет о какой-то провокации" со стороны Киева "и потом проводит вторжение".

В свою очередь разведка США, по данным СМИ, уже предупредила Евросоюз, о необходимости как можно скорее разработать очередной пакет санкций и военных мер в отношении РФ, так как для предотвращения вторжения России в Украину остается мало времени. В Главном управлении украинской разведки сообщали, что у границ сконцентрировано более 100 тысяч российских военных.