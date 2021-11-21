Рада безпеки РФ повідомила про "ризики провокацій" з боку України на кримському напрямку

Російська влада стверджує, що українські спецслужби можуть вжити дій, що загрожують морським об'єктам та транспортним переходам у районі окупованого півострова.

Рада безпеки Росії відзначила зростання ризиків "проведення провокацій на кримському напрямку" з боку українських спецслужб та "радикальних організацій". Про це в інтерв'ю "Російській газеті" повідомив заступник секретаря Ради безпеки РФ Олександр Гребенкін.

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За словами представника відомства, після Революції гідності в Україні до влади прийшли особи, які "безпідставно оголосили" РФ державою-агресором, а також "сповідають радикальний націоналізм та русофобію". Гребенкін додав, що це "вкрай негативно впливає" на ситуацію на адміністративному кордоні з окупованим Росією Кримом і міждержавному кордоні.

Гребенкін заявив, що останнім часом зросли "ризики проведення українськими спецслужбами та радикальними організаціями провокацій на кримському напрямку", у тому числі і щодо морських об'єктів економічної діяльності, а також транспортних переходів у Чорному та Азовському морях.

Крім цього представник Ради безпеки Росії повідомив про "зростання транскордонної злочинності", яка, за його словами, пов'язана з організацією каналів постачання зброї, вибухівки, боєприпасів, наркотиків, вантажів, товарів та паливно-мастильних матеріалів. Також він зазначив "деструктивну діяльність" Києва щодо інформаційного впливу на російських громадян у Криму та прикордонних районах РФ, який відбувається за допомогою поширення "спотворених" даних про політику Росії у ЗМІ.

Зазначимо, що "Російська газета", якій дав інтерв'ю Гребенкін, заснована урядом Росії.

Раніше сьогодні прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, що Кремль не відкидає можливості здійснення провокацій з боку України.

Перед цим держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що відомі випадки, коли "РФ нарощує сили на кордонах з Україною та заявляє про якусь провокацію" з боку Києва "і потім проводить вторгнення".

У свою чергу, розвідка США, за даними ЗМІ, вже попередила Євросоюз, про необхідність якнайшвидше розробити черговий пакет санкцій і військових заходів щодо РФ, оскільки для запобігання вторгнення Росії в Україну залишається мало часу. У Головному управлінні української розвідки повідомляли, що біля кордонів сконцентровано понад 100 тисяч російських військових.