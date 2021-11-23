"Вырежем всех мерзавцев": Лукашенко о репрессиях против гражданского общества (видео)

По словам президента Беларуси, даже "Центр любителей животных" занимались финансированием протестов в стране, поэтому все подобные организации будут закрывать.

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью ВВС, в котором заявил о том, что в стране и дальше будут закрывать некоммерческие организации.

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На вопрос журналиста, почему Лукашенко уничтожает гражданское общество, президент призвал показать Бабий Яр в Беларуси. После этого были озвучены журналистом цифры о ликвидации 270 НКО с июля. Лукашенко ответил на это, что они и дальше будут их закрывать, ведь они спонсируются Западом.

"Отвечаю на твой вопрос, не трудись: вырежем всех мерзавцев, которых вы финансировали. Ах, вы озаботились, что мы уничтожили ваши структурки, НКО, НПО и прочие, которые его финансировали. Мы людей, которые работали на Беларусь, которые помогали людям, пальцем не тронули, а тех, которые пользовались вашей помощью, получая от вас финансирование, и громили здесь, ваших, которых вы видели здесь в Минске — мы, если мы кого-то не ликвидировали, то мы их ликвидируем в ближайшее время", — заявил белорусский президент.

Лукашенко также обвинил ООН, Красный крест и другие международные организации в том, что они финансировали протесты в стране и нанимали адвокатов для протестующих в стране. Журналист также спросил за что закрыли Центр любителей животных. На это президент заявил, что их название было лишь ширмой, а на самом деле они получали деньги на революции и мятежи.

Также Лукашенко отрицает наличие политических заключенных в Беларуси, утверждая, что такой статьи нет. Все 870 человек, которые находятся за решеткой нарушили закон.

Напомним, согласно исследованию на выборах в Беларуси победила Светлана Тихановская. Она набрала минимум 3 млн голосов, но данные ЦВК Беларуси дали победу Лукашенко.

В мире выборы не признали. Лукашенко объявили персоной нон грата. А Беларусь охватили протесты, против которых силовики применяли водометы, резиновые пули и силу. Против Светланы Тихановской возбудили уголовное дело, а ее саму вынудили бежать в Литву.