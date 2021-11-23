"Виріжемо всіх мерзотників": Лукашенко про репресії проти громадянського суспільства (відео)

За словами президента Білорусі, навіть Центр любителів тварин займався фінансуванням протестів у країні, тому всі подібні організації закриватимуть.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко дав інтерв'ю ВВС, у якому заявив про те, що в країні й надалі закриватимуть некомерційні організації.

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На запитання журналіста, чому Лукашенко знищує громадянське суспільство, президент закликав показати Бабин Яр у Білорусі. Після цього було озвучено журналістом цифри про ліквідацію 270 НКО з липня. Лукашенко відповів на це, що вони й надалі їх закриватимуть, адже вони спонсоруються Заходом.

"Відповідаю на твоє запитання, не працюй: виріжемо всіх мерзотників, яких ви фінансували. Ах, ви потурбувалися, що ми знищили ваші структурки, НКО, НУО та інші, які його фінансували. пальцем не чіпали, а тих, які користувалися вашою допомогою, отримуючи від вас фінансування, і громили тут, ваших, яких ви бачили тут у Мінську — ми, якщо ми когось не ліквідували, то ми їх ліквідуємо найближчим часом", — заявив білоруський президент.

Лукашенко також звинуватив ООН, Червоний хрест та інші міжнародні організації в тому, що вони фінансували протести в країні та наймали адвокатів для протестувальників у країні. Журналіст також запитав, за що закрили Центр любителів тварин. На це президент заявив, що їхня назва була лише ширмою, а насправді вони отримували гроші на революції та заколоти.

Також Лукашенко заперечує наявність політичних ув'язнених у Білорусі, стверджуючи, що такої статті немає. Усі 870 осіб, які перебувають за ґратами, порушили закон.

Нагадаємо, згідно з дослідженням, на виборах у Білорусі перемогла Світлана Тихановська. Вона набрала щонайменше 3 млн голосів, але дані ЦВК Білорусі дали перемогу Лукашенку.

У світі вибори не визнали. Лукашенка оголосили персоною нон грата. А Білорусь охопили протести, проти яких силовики застосовували водомети, гумові кулі та силу. Проти Світлани Тихановської порушили кримінальну справу, а її саму змусили втекти до Литви.