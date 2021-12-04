За несколько минут до начала акции. В Турции предотвратили покушение на Эрдогана, - СМИ (фото)
Под одной из машин, обеспечивавших безопасность главы государства, была обнаружена взрывчатка.
В турецком городе Сиирта обнаружили взрывное устройство под автомобилем полицейского, задействованного для безопасности президента Реджепа Эрдогана. Об этом сообщает турецкое издание Cumhuriyet.
Самодельное взрывное устройство было заложено под автомобилем, охранявшем митинг в поддержку президента. Взрывчатка была обнаружена за несколько минут до старта акции.
Судебно-медицинские эксперты просканировали взрывное устройство и полицейский автомобиль на предмет отпечатков пальцев, и, как сообщается, началось расследование по поиску преступника. Позже устройство уничтожили сотрудники безопасности президента.
Сообщается, что Реджеп Эрдоган прибыл в Сиирт для выступления перед своими сторонниками, город расположен на юго-востоке Турции.
Напомним, в конце ноября Эрдоган заявил, что Турция готова стать посредником в переговорах РФ и Украины по Донбассу. Однако в Кремле отказались от такого предложения.
Ранее ряд турецких СМИ писали о смерти главного критика Эрдогана Фетхулаха Гюлена. Лидер движения FETÖ, по информации журналистов, был отравлен сотрудником турецкой разведки.