За кілька хвилин до початку акції. У Туреччині запобігли замаху на Ердогана, - ЗМІ (фото)

Під однією з машин, які забезпечують безпеку глави держави, було виявлено вибухівку.

У турецькому місті Сіїрта виявили вибуховий пристрій під автомобілем поліцейського, залученого для забезпечення безпеки президента Реджепа Ердогана. Про це повідомляє турецьке видання Cumhuriyet.

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Саморобний вибуховий пристрій було закладено під автомобілем, який охороняв мітинг на підтримку президента. Вибухівку було виявлено за кілька хвилин до старту акції.

Судово-медичні експерти просканували вибуховий пристрій та поліцейський автомобіль на предмет відбитків пальців, і, як повідомляється, розпочалося розслідування щодо пошуку злочинця. Пізніше пристрій було знищено співробітниками безпеки президента.

[ + – ] Вибуховий пристрій під машиною поліцейського Фото: cumhuriyet.com.tr

Повідомляється, що Реджеп Ердоган прибув до Сіїрти для виступу перед своїми прихильниками, місто розташоване на південному сході Туреччини.

Нагадаємо, наприкінці листопада Ердоган заявив, що Туреччина готова стати посередником у переговорах РФ та України щодо Донбасу. Однак у Кремлі відмовилися від такої пропозиції.

Раніше низка турецьких ЗМІ писала про смерть головного критика Ердогана Фетхуллаха Гюлена. Лідеру руху FETÖ, за інформацією журналістів, було отруєно співробітником турецької розвідки.