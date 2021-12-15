В США приняли оборонный бюджет на $768 млрд: на что пойдут средства

Украине выделят 300 млн долларов. Также в бюджете предусматривают средства на сдерживание Китая и России.

Американский сенат проголосовал за оборонный бюджет на 2022 году, который предусматривает увеличение расходов на 25 млрд долларов. Об этом сообщает Defense News.

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Спустя несколько месяцев дебатов, законопроект проголосовали, он направлен на подпись Байдену. Бюджет армии США составит 768 млрд долларов — это на 25 млрд долларов больше, чем в 2021 году. При этом военные не видели необходимости в увеличении расходов, однако это решение поддержали обе партии из-за наращивания военного потенциала Китая и России.

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"Мы потеряли много позиций из-за китайцев, в то время как последние 20 лет мы были сосредоточены на борьбе с терроризмом и повстанцами, они догнали нас в машинном обучении, гиперзвуковых разработках и многих других сферах", — заявил сенатор Марк Келли от штата Аризона, председатель комиссии комитета по Вооруженным силам и возникающим угрозам.

Приоритеты расходов

Законодатели требуют заказать на 12 истребителей F/A-18 Super Hornets больше вместе с дополнительными 5 F-15EX. Также дозаказать хотят две ударные подлодки и два эсминца.

Военные получат увеличение зарплаты на 2,7% с 1 января вместе с пересмотром всех бонусов и специальных выплат.

В законопроекте предусмотрено 7,1 миллиарда долларов для реализации Тихоокеанской инициативы сдерживания Китая, призванной укрепить позиции Вооруженных сил США в регионе.

4 млрд долларов выделят на Европейскую инициативу сдерживания РФ за счет укрепления сотрудничества с восточноевропейскими союзниками. В частности, 300 млн выделят Украине.

Вместе с этим сократится численность военных:

Корпус морской пехоты на 2700 военных до 178 500

Численность ВМФ сократится на 900 до 346 920

ВВС сократят на 4200 человек до 329 220 человек

Численность Космических сил установили на уровне 8400 военных

Напомним, из оборонного бюджета США исчезли санкции против "Северного поток-2" и окружения Путина после переговоров Байдена с лидером РФ. Также в Сенате предупредили РФ о "исторической ошибке", если Кремль начнет полномасштабную операцию против Украины.