У США ухвалили оборонний бюджет на $768 млрд: на що підуть кошти

Україні виділять 300 млн доларів. Також у бюджеті передбачають кошти на стримування Китаю та Росії.

Американський сенат проголосував за оборонний бюджет на 2022 рік, який передбачає збільшення видатків на 25 млрд доларів. Про це повідомляє Defense News.

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Через кілька місяців дебатів за законопроєкт проголосували, він направлений на підпис Байдену. Бюджет армії США становитиме 768 млрд доларів — це на 25 млрд доларів більше, ніж у 2021 році. При цьому військові не бачили необхідності збільшення витрат, однак це рішення підтримали обидві партії через нарощування військового потенціалу Китаю і Росії.

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"Ми втратили багато позицій через китайців, тоді як останні 20 років ми були зосереджені на боротьбі з тероризмом і повстанцями, вони наздогнали нас у машинному навчанні, гіперзвукових розробках та багатьох інших сферах", — заявив сенатор Марк Келлі від штату Аризона, голова комісії комітету зі Збройних сил та загроз, що виникають.

Пріоритети витрат

Законодавці вимагають замовити на 12 винищувачів F/A-18 Super Hornets більше разом з додатковими 5 F-15EX. Також дозамовити хочуть два ударні підводні човни і два есмінці.

Військові отримають збільшення зарплати на 2,7% з 1 січня разом із переглядом усіх бонусів та спеціальних виплат.

У законопроєкті передбачено 7,1 мільярдів доларів для реалізації Тихоокеанської ініціативи стримування Китаю, яка має зміцнити позиції Збройних сил США в регіоні.

4 млрд доларів виділять на Європейську ініціативу заборони РФ за рахунок зміцнення співпраці зі східноєвропейськими союзниками. Зокрема, 300 млн виділять Україні.

Водночас скоротиться чисельність військових:

Корпус морської піхоти на 2700 військових до 178500

Чисельність ВМФ скоротиться на 900 до 346 920

ВПС скоротять на 4200 осіб до 329 220 осіб

Чисельність Космічних сил встановили на рівні 8400 військових

Нагадаємо, з оборонного бюджету США зникли санкції проти "Північного потоку-2" та оточення Путіна після переговорів Байдена з лідером РФ. Також у Сенаті попередили РФ про "історичну помилку", якщо Кремль розпочне повномасштабну операцію проти України.