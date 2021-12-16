Без носового обтекателя и части корпуса: USS Connecticut покинула порт Сан-Диего (фото)

Атомная субмарина направилась в Бремертон для проведения ремонтно-восстановительных работ после долгого путешествия из Гуама.

Поврежденная атомная подводная лодка USS Connecticut класса Seawolf покинула порт в Сан-Диего. Об этом сообщает USNI, получившие комментарий от представителей ВМФ.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

USS Connecticut прибыл в Сан-Диего в воскресенье после перехода из Гуама. История субмарины началась 2 октября, когда согласно официальным данным, врезалась в подводную гору в Южно-Китайском море. В результате был поврежден купол гидролокатора из-за чего подлодка не может погружаться под воду.

После столкновения USS Connecticut направился сперва на военную базу США на Гуам. Однако как оказалось, там нет технических возможностей для проведения ремонта. После этого последовал месячный переход из Гуама в Сан-Диего. Весь путь подлодка преодолела в надводном режиме.

[ + – ] Подлодка в порту Сан-Диего Фото: скриншот

Теперь атомная субмарина отправилась в Бремертон, штат Вашингтон, для проведения ремонта после столкновения. При этом она сейчас без носового обтекателя и части корпуса.

USS Connecticut — это одна их трех атомных подводных лодок типа Sea Wolf. Это одни из самых дорогих и технологически продвинутых субмарин ВМС США.

Напомним, американский ветеран-подводник США Аарон Амиком заявил, что переход подлодки из Гуама в Сан-Диего был схож на кошмар из-за колебаний на воде и зависимости от погодных условий. 13 декабря стало известно, что USS Connecticut прибыла в Сан-Диего совершив марш на 6000 миль. Она покинула военную базу США в Гуаме из-за отсутствия базы для проведения ремонта.