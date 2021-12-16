Без носового обтічника та частини корпусу: USS Connecticut залишила порт Сан-Дієго (фото)

Атомна субмарина попрямувала до Бремертона для проведення ремонтно-відновлювальних робіт після довгої подорожі з Гуама.

Пошкоджений атомний підводний човен USS Connecticut класу Seawolf залишив порт у Сан-Дієго. Про це повідомляє USNI, які отримали коментарі від представників ВМФ.

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USS Connecticut прибув до Сан-Дієго в неділю після переходу з Гуама. Історія субмарини почалася 2 жовтня, коли, згідно з офіційними даними, врізалася в підводну гору в Південнокитайському морі. У результаті був пошкоджений купол гідролокатора, через що підводний човен не може занурюватися під воду.

Після зіткнення USS Connecticut вирушив спочатку на військову базу США на Гуам. Однак, як виявилося, там немає технічних можливостей для проведення ремонту. Після цього був місячний перехід з Гуама в Сан-Дієго. Весь шлях підводний човен здолав у надводному режимі.

[ + – ] Підводний човен у порту Сан-Дієго Фото: скриншот

Тепер атомна субмарина вирушила до Бремертона, штат Вашингтон, для проведення ремонту після зіткнення. При цьому вона зараз без носового обтічника та частини корпусу.

USS Connecticut — це один з трьох атомних підводних човнів типу Sea Wolf. Це одні з найдорожчих та технологічно просунутих субмарин ВМС США.

Нагадаємо, американський ветеран-підводник США Аарон Аміком заявив, що перехід підводного човна з Гуама в Сан-Дієго був схожий на кошмар через коливання на воді та залежність від погодних умов. 13 грудня стало відомо, що USS Connecticut прибула до Сан-Дієго здійснивши марш на 6000 миль. Він залишив військову базу США в Гуамі через відсутність бази для проведення ремонту.