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Военный Фокус

На базе проекта Ada. В Турции готовятся принять в строй флота корвет Ufuk (фото)

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турецкие корабли
Фото: aa.com.tr | Корвет Ufuk

Корабль станет первым разведывательным судном в составе турецкого флота. Ufuk может автономно находиться в море на протяжении 45 суток.

Военно-морские силы Турции готовятся принять в строй разведкорабль Ufuk (A591), который построен на базе корвета типа Ada. Об этом сообщает Анадолу.

Как пишут в издании, учебно-испытательное судно было спущено на воду еще в феврале 2019 года. На церемонии присутствовал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Передачу корабля в строй армии также должен посетить президент. Сама она запланирована на 14 января.

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Корвет построили на базе проекта Ada

Корвет строили в кооперации несколько компаний. Проектированием и строительством занималась STM. Электронную систему и оборудование поставляла ASELSAN.

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Сообщается, что судно является первым разведывательным корветом, построенным силами турецкой промышленности. Таким образом Турция получило технологию, которой обладает небольшое количество стран в мире. Судно может обнаруживать угрозы в суровых климатических и морских условиях в течение 45 суток.

"В современном мире, где важна превентивная разведка, Ufuk заполнит огромный пробел в военном флоте Турции", — подчеркивают в публикации.

Основные характеристики Ufuk:

  • длина — 99,5 м
  • ширина — 14,4 м
  • водоизмещение — 2,4 тысячи тонн
  • посадка — 3,6 м
  • скорость — 18 узлов
  • способен принимать на борт вертолеты весом 10 тонн

Напомним, в Турции уже сварили 15 блоков корпуса корвета для ВМС Украины. Также сообщалось, что на вооружении Турции находится уже 5 ударных БПЛА Akinci с двигателями от "Мотор Сич".