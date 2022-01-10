На базе проекта Ada. В Турции готовятся принять в строй флота корвет Ufuk (фото)
Корабль станет первым разведывательным судном в составе турецкого флота. Ufuk может автономно находиться в море на протяжении 45 суток.
Военно-морские силы Турции готовятся принять в строй разведкорабль Ufuk (A591), который построен на базе корвета типа Ada. Об этом сообщает Анадолу.
Как пишут в издании, учебно-испытательное судно было спущено на воду еще в феврале 2019 года. На церемонии присутствовал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Передачу корабля в строй армии также должен посетить президент. Сама она запланирована на 14 января.
Корвет строили в кооперации несколько компаний. Проектированием и строительством занималась STM. Электронную систему и оборудование поставляла ASELSAN.Важно
Сообщается, что судно является первым разведывательным корветом, построенным силами турецкой промышленности. Таким образом Турция получило технологию, которой обладает небольшое количество стран в мире. Судно может обнаруживать угрозы в суровых климатических и морских условиях в течение 45 суток.
"В современном мире, где важна превентивная разведка, Ufuk заполнит огромный пробел в военном флоте Турции", — подчеркивают в публикации.
Основные характеристики Ufuk:
- длина — 99,5 м
- ширина — 14,4 м
- водоизмещение — 2,4 тысячи тонн
- посадка — 3,6 м
- скорость — 18 узлов
- способен принимать на борт вертолеты весом 10 тонн
Напомним, в Турции уже сварили 15 блоков корпуса корвета для ВМС Украины. Также сообщалось, что на вооружении Турции находится уже 5 ударных БПЛА Akinci с двигателями от "Мотор Сич".